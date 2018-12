Самота, сълзи... смях! Коледно чудо за любимата учителка

Остава по-малко от седмица преди Коледа. Светлите празници традиционно се превръщат в катализатор на добрина и успяват да отворят сърцата на мнозина. Това е времето, в което искаме все по-често да подаряваме усмивки и то напълно безвъзмездно.

Именно това правят и група ученици, които решават да направят празниците не само по-поносими, а и приятни за своята преподавателка. Идеята е породена от едни прости думи, споделени между другото, които обаче са напълно достатъчни да запалят искрата.

Проф. Уортън преподава в гимназия в Тексас. Споделила съвсем случайно пред учениците си, че празниците са много труден момент за нея, тъй като всички нейни близки вече били покойници. Починали двамата и родители, единствената и сестра.

Едно от момичетата в класа запомнило тези думи. Никой не трябва да прекарва празниците сам. Затова момичето решило да организира целия клас и заедно да изненадат своята учителка.

В последния ден преди края на срока, когато бил и техният финален тест при преподавателката, проф. Уортън била извикана при директора. Това, разбира се, било част от плана, защото докато учителката не била в класната стая, децата бързо приготвили изненадата - всеки от тях донесъл подарък.

Когато Уортън влязла в класната стая, всички дружно извикали: "Весела Коледа", а жената била напълно слисана заради милия жест. Емоционалният момент предизвикал сълзи в очите на абсолютно всички, а видеото, което показва реакцията, обикаля света за броени часове.

so we all got together to surprise our professor who usually spends christmas alone. it really is the little things. ❤️🎄 pic.twitter.com/Iqouv8loc5