Опасно предизвикателство: Да вървиш със завързани очи?!

Ново опасно предизвикателство се появи в социалните мрежи. Причината този път е новият филм с участието на Сандра Бълок и Сала Полсън "Bird Box".

Лентата е по книгата на Джош Малерман "Кутия за птици" и разказва за самотна майка на две деца. В града, в който живеят пристигат зловещи същества, които изведнъж започват да подтикват обществото към самоубийство.

За да се спасят от свръхестествените същества, главните герои на филма трябва да завържат очите си и да се доверят единствено и само на останалите си сетива.



Филмът е на платформата Netflix и беше дълго чакан от аудиторията. Само седмица след като беше пуснат на екран, "Кутия за птици" отбеляза и рекорд - гледан е от над 40 милиона абонати на платформата.

На 2 януари, само 5 дни след като филма беше пуснат, в интернет пространството се появиха клипове на хора, които са приели опасното предизвикателство и са решили да се превъплътят в главната героиня и нейните деца.

The Bird Box Challenge е прeдизвикателство, в което човек трябва да измине определено разстояние (често в градска среда) със завързани очи. Хората, които често приемат опасната задача, са в по-голямата си част деца.

Заради широкия обществен отзвук и реалната опасност за живота, която съществува от съвсем не толкова невинното Bird Box Challenge, от платформата Netflix дори излязоха с официална позиция и призоваха своите потребители да не приемат предизвикателството и не се нараняват.

"Не знаем как това започна и наистина оценяваме вашата любов към този филм, но Момчето и Момичето (имената на децата във филма) имат едно единствено желание през новата година и то е: Не завършвайте в болницата заради това".

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.