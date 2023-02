The Night of the 12th спечели "Сезар" за най-добър филм

Липсата на жени сред номинираните беше основна тема за критиката на наградите "Сезар" - френския отговор на "Оскар"-ите, въпреки че голямата награда беше присъдена на филм, посветен на убийството на жени.

За най-добър филм беше обявен "The Night of the 12th" - трилър, базиран на истинската история за убийството на млада жена, предаде АФП.

Имаше и малко холивудски блясък, благодарение на изненадващото присъствие на церемонията на Брад Пит, който връчи на Дейвид Финчър (режисирал го в "Боен клуб" и "Седем") награда за цялостно творчество.

Но много внимание беше отделено на липсата на жени в номинациите, като нито една жена не беше номинирана за най-добър режисьор - всъщност нито една жена не е печелила наградата от 2000 г. насам (след Тони Маршал за "Venus Beauty Institute").

Единствената жена режисьор, чийто филм участваше в надпреварата за най-добър филм, беше Валерия Бруни Тедески, сестра на бившата първа дама на Франция и певица Карла Бруни.

И нейният филм "Les Amandiers" (със заглавие "Forever Young" в чужбина) беше засенчен от скандал, свързан със звездата му Софиан Бенасер, която е разследвана от полицията след обвинения в изнасилване и насилие над партньор.

"Мисля си за всички жени режисьори, които трябваше да бъдат почетени тази вечер", каза Ноеми Мерлан, докато приемаше наградата за най-добра поддържаща женска роля за участието си в "The Innocent".

"Липсват ми", добави Мерлан, която през 2019 г. спечели международно внимание в "Portrait of a Lady on Fire".

Алис Диоп спечели наградата за най-добър дебют за филма "Свети Омер" и каза на публиката: "Ние не сме просто начинаещи и не сме просто мода". "Гласът на жените е изключително важен. Надявам се, че догодина и след това отново ще бъдем тук", каза тя.

"Миналата година Академията за награди "Оскар" беше критикувана, че селекцията е толкова бяла, а тази година - че е толкова мъжка. "Сезар"-ите за 2023 г. съчетават и двата вида непредставителност", заявиха от групата "50/50", която води кампания за по-голямо представителство на жените във френското кино.

За най-добър актьор бе обявен Беноа Мажимел за "Pacifiction", а за най-добра актриса - Виржини Ефира за "Paris Memories".

Но вечерта принадлежеше на "The Night of the 12th",йто спечели общо шест награди, включително за най-добър режисьор за Доминик Мол.