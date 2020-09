Янос връхлетя Гърция и нанесе сериозни щети на Йонийските острови

Мощната буря Янос вече връхлетя Западна Гърция и причини сериозни материални щети. За щастие жертви няма.

Властите в страната обявиха извънредна ситуация заради "Рядко екстремно метеорологично събитие", като най-силните пориви на вятъра на циклона бяха 85 км/ч. Според прогнозата за времето утре вълните ще достигнат 5 метра. Предварително очакваните пориви на вятъра бяха със средна срокост 130-150 км/час. Те могат да преминат и 200 км/ч в някои райони. Валежите могат да надминат 300 л/кв.м.

Засега най-сериозно засегнати са йонийските острови Закинтос, Кефалония и Итака. Там е имало прекъсвания на електрозахранването. Пожарната служба съобщава за множество сигнали на граждани за паднали дървета и наводнени къщи, но няма сведения за бедстващи хора. На о. Итака лодка с швейцарски флаг е била отнесена от силния вятър и се е разбила на каменистия бряг. Двамата души на борда й са добре - те са успели да доплуват до брега.

Според данните най-силни са били поривите на вятъра на трите острова и в западнаха част на областта Ахая на полуостров Пелопонес, където скоростта му е достигала 80 км/ч. Най-голямо количество дъжд е паднало в Итака /86 мм/.

"Оставаме в пълна готовност", заяви заместник-министърът за защита на гражданите Никос Хардалиас. Бурята продължава да преминава през Гърция, като е напът да засегне районите Магнезия, Аркадия и евентуално Фокида, а от събота бурята ще властва над Атика и Евия, където се очаква да падне голямо количество дъжд. Според Хардалиас следващите девет часа са от особено значение, а бурята ще вилнее из страната в следващите два дни.

Very strong winds and lots of sea foam being blown in at the coast in #Kefalonia Island, Greece this morning 18th September as #Medicane #Ianos makes landfall! Video by 📸 https://t.co/EVr5SlnO71 pic.twitter.com/28ETSaixBU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 18, 2020

Подобни циклони в Средиземноморието носят името "медикейн", което произлиза от английската дума за ураган – hurricane и Mediterranean sea(Средиземно море). Тези бури са по-слаби от най-силните урагани в океана, но предизвикват сериозни щети в държавите в Южна Европа.