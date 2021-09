1 загинал, 9 ранени и разрушения след труса на о-в Крит

Един човек е загинал, а най-малко девет са ранените след земетресението от 6,5 по Рихтер, което разтърси гръцкия остров Крит. Министерството на гражданската защита потвърдиха смъртта на мъж, който е завършвал ремонта на църквата в град Аркалохори, когато е бил смазан от сриващия се купол.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи, че земетресението е станало в 9,17 часа сутринта. Най-малко девет вторични труса също са били регистрирани в района, като най силното от тях е било с магнитуд 4,6.

По-рано Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) заяви, че земетресението е достигнало магнитуд 6,5, докато Геоложкото проучване на САЩ (USGS) казва, че трусът е бил със сила 6,0 по Рихтер.

"Това е земетресение, което не очаквахме, за момента има вторични трусове от 4,5", казва сеизмологът Ефтимис Лекас, който определи изненадващото земетресение като "гръмотевица".

Гърция е разположена върху редица разломни линии и редовно е засегната от земетресения.

Местните медии в Крит съобщават за значителни щети, с рухнали стени на стари каменни сгради, църкви и храмове в села близо до епицентъра на земетресението в източната част на острова. В момента текат спасителни операции в Аркалохори, който изглежда е най-силно засегнат от земетресението, както и в село Патсидерос. Местните власти твърдят, че има хора, затрупани под срутилите се сгради.

Според кмета на Миноа Педиадос, МанолисФрагакис, щетите в Аркалохори и околните райони са значителни и са засегнали и съвременните сгради, както и по-старите конструкции, стълбове и храмове. Има значителни щети и по водоснабдителните мрежи.

Междувременно кметът на крайбрежната столица на Крит Ираклион Василис Ламбринос заяви пред телевизия Скай, че няма съобщения от спешните служби за каквито и да било наранявания или тежки щети в града му, но потвърди, че всички училища са евакуирани, тъй като властите проверяват сградите за структурни повреди.

"Земетресението бе силно и продължително", допълни той.

Евакуирани са и много хотели на острова. Сара Уилямс-Лонг, лекар в King's Hospital в Лондон, която е отседнала в курорта Крета Марис с партньора си и тригодишния си син, казва пред The Independent, че е евакуирана в случай на второ земетресение.

"Беше ужасяващо. Първоначално се чуваше съвсем лек тътен, като от влак, който минава под земята, но той бързо нарастна, а сградата започна да се клати. Сега чакаме да ни отведат в хотел, който е далеч от високите сгради", разказва тя, добавяйки, че много хора са се скрили под масите, преди сградата да бъде евакуирана.

"Някои хора бяха видимо разтърсени - един от готвачите припадна. Беше много драматично", разказва Сара.

Потребителят на Twitter Йоргос Саслис сподели снимка малко след земетресението. "Само на 10 км дълбочина, наистина почувствахме този трус", добавяйки, че всичко е наред на мястото, където той е отседнал, с изключение на "няколко разбити рамки за картини". На снимката, която е публикувал, се вижда как прах се вдига от земята на острова заради труса.

