Видео и снимки от силното земетресение в Босна, в което загина млада жена

Силното земетресение, което разтърси Южна Босна късно в петък е било усетено на Балканите чак до Белград, Загреб и Скопие, на повече от 400 километра от епицентъра му, предава TRT World.

Трусът е бил с магнитуд 5,7 по Рихтер. 28-годишна жена, която пострада при падане на камък върху къщата й в град Столац, близо до Мостар, почина в болница, съобщи медицински източник, цитиран от медиите. Няколко други са леко ранени, включително членове на семейството на жертвата.

Magnitude 5.7 at #BosniaAndHerzegovina #Sismo with epicenter 30km southeast of #Mostar at a depth of 2km 02:59hrs 23/April/2022 #earthquake #temblorcr

One person has died and at least three were injured in a strong #earthquake that struck #Bosnia-#Herzegovina. pic.twitter.com/zhSw5aBIN6