Албания: България държи в плен две натовски държави

Албанският премиер Еди Рама засили реториката срещу България в навечерието на срещата ЕС-Западни Балкани, планирана за днес.

До последните държавните ръководители на Северна Македония, Албания и Сърбия не потвърждаваха дали ще присъстват и обмисляха бойкот на срещата заради българското вето за Македония. Часове преди срещата обаче стана ясно, че те ще присъстват, като албанският премиер пусна гневен пост в Туитър по повод българската позиция:

It is a new day in Europe but not in Bulgaria! What a disgrace for Europe this Bulgarian affair! In the middle of a very hot war at Europe's backyard a Nato country kidnapps two other Nato countries under the watch of 26 EU countries that sit still in a scary show of impotence! — Edi Rama (@ediramaal) June 23, 2022



"Нов ден в Европа, но не и в България! Какъв позор за Европа е тази българска афера! По време на много гореща война, която се провежда в задния двор на Европа, една страна членка на НАТО похищава две други страни членки на НАТО пред погледа на 26 държави от ЕС, които седят неподвижно в плашеща демонстрация на импотентност!"

Очаква се той да произнесе остро слово срещу страната ни, съобщава самият той.

We’ll attend the EU Council meeting. There won’t be much to hear about us but we’ll ask to be heard on the idea of a New European Political Community which we support,on the Open Balkan which takes forward the spirit of Europe & on our kidnapping from Bulgaria which destroys it. — Edi Rama (@ediramaal) June 22, 2022



"Ще присъстваме на заседанието на Съвета на ЕС. Няма да се чуе много за нас, но ще поискаме да бъдем изслушани относно идеята за нова европейска политическа общност, която подкрепяме, относно "Отворените Балкани", които развиват духа на Европа, и относно нашето отвличане от България, което го унищожава", написа Рама в Туитър в деня, когато в България заседанието на външната комисия за ветото се провали, а парламентът свали с вот на недоверие на правителството на Кирил Петков.

Just heard right now that something is moving today in Bulgaria. Too early to be optimistic and too little to change the part of the tomorrow speech where Bulgaria is criticised as a country which has kidnapped two NATO countries while there is a hot war at the Europe's border! — Edi Rama (@ediramaal) June 22, 2022



"Току-що чух, че днес нещо се раздвижва в България. Твърде рано е да бъдем оптимисти и твърде малко, за да променим частта от утрешната реч, в която България е критикувана като страна, която е отвлякла две страни от НАТО, докато на границата на Европа тече гореща война!", коментира Еди Рама.

Досега преговорният процес на Северна Македония и Албания върви паралелно, затова Албания също е потърпевша от българското вето.

Преди дни Рама обяви, че ако то не бъде вдигнато, ще поиска Албания да бъде отделена от Северна Македония в този процес.

Днес на срещата българският премиер в оставка Кирил Петков ще представи непроменената позиция на страната ни. Петков не успя да събере парламентарно мнозинство, нито достатъчна подкрепа от коалиционните си партньори в Министерския съвет за вдигане на ветото. В преговорите се включи френското председателство, като предложи българските искания към РСМ да залегнат в преговорния процес на Скопие с ЕС, а ветото да падне сега. Петков обяви, че ще предложи това на парламента, но до разглеждане така и не се стигна заради падането на кабинета.