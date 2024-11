Най-малко 24 убити при експлозия на жп гара в Пакистан

Най-малко 24 души бяха убити и повече от 40 бяха ранени при бомбен взрив в събота на жп гара в град Куета в югозападен Пакистан, съобщиха полицията, цитирани от Ройтерс.

Куета е столицата на провинция Белуджистан, която се бори с нарастването на стачките на сепаратистките етнически бойци, което повдигна опасения за сигурността на проекти, насочени към разработване на неизползваните минерални ресурси на провинцията.

Генералният инспектор на полицията за Белуджистан Музам Джа Ансари коментира, че 24 души са загинали от взрива на жп гарата, която обикновено е натоварена рано през деня, когато е станала експлозията.

„Целта е бил армейски персонал от пехотното училище“, каза той, като много от ранените са в критично състояние.

Армията за освобождение на Белудж, сепаратистка въоръжена група, пое отговорност за атаката в изявление, изпратено по имейл до Ройтерс.

