Ангелкова иска: Да привличаме туристи и с историята си

От изключителна важност е България да започне да се асоциира основно с богатото си културно наследство. В страната ни са открити над 40 хил. артефакта, с което се нареждаме на трето място в Европа по това наследство.

Тези културни паметници датират от тракийския, елинистичния, римския, византийския и други периоди и оказват сериозно влияние върху българската култура и начин на живот, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, съобщиха от Министерството на туризма. Министърът присъства на дискусия в Лондон за културно-историческия туризъм, организирана от National Geographic съвместно с The Times, The Sunday Times и The Wall Street Journal в рамките на международното туристическо изложение WTM, съобщиха от Министерството на туризма.

Тя обърна внимание върху единната интерактивна платформа с мобилно приложение I Love Bulgaria, която министерството разработи и която обединява всички елементи на туристическия сектор – забележителности, места за настаняване, заведения, съпътстващи услуги и пр. В нея са включени и 100-те национални туристически обекта, които се допълват с нови забележителности от регионите.

Със сканиране на QR кода на всеки от тях освен информация ще се предоставя и виртуализация на 3D изображението му.

Разработили сме 8 културно-исторически дестинации. Те са публикувани на сайта на министерството и чрез тях туристите могат да получат информация за всички културни и исторически обекти в дадено направление. Това се доказа като добра работеща практика, благодарение на която броят на посетителите в тези места се увеличи значително, поясни тя.

Министърът подчерта още, че България има огромен потенциал да развива не само традиционните и масови видове туризъм като летен и зимен, но и много други специализирани услуги в сектора – културен, балнео- и СПА, уелнес, еко- и селски, планински, приключенски, ловен, голф и пр. Сред новите форми са и спортният, и кулинарният туризъм, които също привличат много посетители.

По отношение на спортния туризъм Ангелкова допълни, че страната е в активна подготовка за зимния сезон.

Очаква се голям интерес към състезанията за Световната купа по сноуборда през януари 2018 г., която ще се проведе за втори път в Банско - една от водещите ни дестинации за планински туризъм. Имаме и потенциала, и материалната база да посрещаме и други големи спортни форуми, например по художествена гимнастика, тенис, волейбол.

С кулинарния туризъм е свързан и най-новия проект на Министерството на туризма, които се реализира съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите. Той включва разработването на 12 винено-кулинарни дестинации, които обхващат цялата територия на страна. Те представят традиционни храни и напитки за дадено направление и показват близките туристически обекти, каза още министър Ангелкова по време на дискусията.