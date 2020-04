Глобалните предизвикателства идват, как ще се справи бизнесът?

Управлението на човешкия капитал се променя от насочен към масово управление към мотивиране и развитие на индивидуалните потребности. Все по-малко се говори за човешки ресурси и все повече се говори за човешки талант. Това каза Георги Брашнаров, изп. директор на "Немечек България", в ефира на Bloomber TV Bulgaria.

"Скоростта на развитие на света стана драстично по-голяма от преди. За да си успешен, трябва да си бърз. Планирането трябва да бъде на малки стъпки, много по-бързо и лесно трябва да се стига до пазара".

"Конференцията The Next Big Thing – Reshaping the Economy е посветена на идващите икономически трудности. Ще има доста презентации относно очакванията за забавяне на икономиката или рецесия", коментира той.

Брашнаров е един от лекторите на конференцията.

"В един от панелите ще коментирам от гледна точка на българските предприемачи до какво ще доведат тези очаквания за локалния бизнес".

