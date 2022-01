Директори на китайски заводи влизат в затвора - защо?

Китай засилва контрола срещу компании, които нарушават правилата за екологични норми, като 47 директорите на 47 стоманодобивни завода ще лежат в затвора заради фалшифициране на данни за замърсяването на въздуха, предавa Bloomberg.

Длъжностните лица са работили в четири леярни в град Таншан. Той се намира близо до Пекин и е водещият център за производство на стомана в страната. Присъдите са с дължина между 6 и 18 месеца, се казва в изявление на местните власти, което цитира решение на общинския съд.

Присъдите подчертават усилията да се прочисти един от основните източници на замърсяване. През последните 10 години властите засилват контрола върху спазването на екологичните правила за стоманодобивната индустрия в опит да намалят дните с опасно мръсен въздух. Целта е да имат производствен капацитет от над 530 милиона тона в категорията с „ултра ниски емисии“ до 2025 година.

Представителите, които работят в Great Wall Steel Group Songting Iron & Steel Co., Hebei Xinda Iron & Steel Group Co., Tangshan Medium Thick Plate Co. и Tangshan Jinma Steel Group – са манипулирали устройствата за следене на емисиите и са изпуснали голямо количество вредни частици в атмосферата през март 2021, се казва в изявлението на властите. Две от компаниите - Tangshan Songting и Hebei Xinda трябва да платят и глоби от съответно 628,000 и 1.1 милиона долара.

Това е част от дългогодишните усилия на Китай да засили контрола срещу стоманодобивния център. Властите откриха, че Tangshan Jinma и още 3 леярни не спазват и ограниченията за намаляване на добива, които също имат за цел да намалят замърсяването.

Още новини четете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria