Стартиращи компании за управление на инвестициите, етажната собственост и умни чатботове – в новия епизод на "Дръзките"

Три смели, дръзки и перспективни компании ще представят своите креативни и иновативни проекти в новия епизод на първото в България телевизионно стартъп състезание „Дръзките“, което Bloomberg TV Bulgaria ще излъчи на 1 декември, от 21:00 часа. В това издание представители на стартиращи компании ще презентират своите технологични решения за управление на инвестициите, етажната собственост и умни чатботове.

Зрителите на Bloomberg TV Bulgaria ще научат от участниците как се съчетават в едно изречение блокчейн технологии, токени и недвижими имоти. Те ще дадат решение за потушаване на конфликтите със съседи във входа и ще отговорят на въпроса „Защо да се доверим на чатбот да помогне на бизнеса ни да расте?“.

Менторският екип отново ще има нелеката задача да определи коя от трите компании ще продължи напред към следващия етап на състезанието. Сред тях са Геновева Христова, международен експерт в развитието на клъстери и съсобственик и управляващ директор на Ligna Group, Николай Мартинов, съосновател на IMPETUS Capital и Йордан Зарев, партньор във фонда за рисков капитал NV3 Fund.

До момента компаниите, които продължават напред към големия финал са Holoma – иновативна компания, която разработва медицинска система за холограмни модели в подкрепа на персонализираната костна хирургия, Barin Sports – иновативна разработка за следене на представянето и спортната форма на професионални спортисти, Storied data - компания, която разработва интерактивни документи, Swipe.bg - първата българска платформа за покупка и продажба на мобилни телефони втора употреба и Infinity Toy Box - единствената в България абонаментна услуга за детски играчки, книги, игри и спортни уреди под наем. Те показаха иновативен подход, креативност и добре структуриран бизнес план за развитието на своите проекти.

Не пропускайте новото издание на вдъхновяващото телевизионно стартъп състезание „Дръзките“ – тази вечер, 1 декември, от 21:00 часа, по Bloomberg TV Bulgaria.

Oсновни партньори на „Дръзките“ са Department for International Trade (DIT), British Embassy Sofia, Българо-американска кредитна банка, EY Bulgaria и IMPETUS Capital. Проектът се осъществява с подкрепата на Българска Банка за Развитие (ББР), SeedBlink, Morningside Hill Capital Management, Vitosha VENTURE PARTNERS, NV3 Fund, Innovation Capital и Българска фондова борса. Партньор на проекта е „СОФИЯ ФИЛМ“ ООД.



Институционални партньори на „Дръзките“ са Българската стартъп асоциация (BESCO), Endeavor, Junior Achievement Bulgaria, Beyond, Британско-българската бизнес асоциация (БББА), Startup Factory, Sofia Tech Park, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), GoStartups, CEED Bulgaria и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Rabota.bg. Money.bg, Webcafe.bg, „Мениджър Нюз“ и Stolica.bg.