ѕрез октомври 2004 г. в Ѕългари€ става факт ключово за капиталови€ пазар събитие – първото публично предлагане (IPO) на акции на частна компани€ у нас, което не е част от масовата приватизаци€ – това на "»нвестор.Ѕ√" јƒ.

—тартирала дейност през 2000 г., интернет меди€та, първоначално фокусирана върху финансова и икономическа информаци€, бързо разшир€ва портфолиото си. —лед н€колко години на бърз растеж компани€та решава да направи първично публично предлагане на Ѕългарската фондова борса (Ѕ‘Ѕ), за да набере капитал за своето бъдещо развитие.

IPO-то привлича значителен интерес от инвеститорите и набира над 1 милион лева, разпределени в 319 700 нови акции. ѕрез октомври 2004 г. акциите на дружеството са листнати на Ѕългарската фондова борса и започват да се търгуват с код IBG, припомн€ Investor.bg.

ѕървичното публично предлагане на "»нвестор.Ѕ√" демонстрира ползите от публичното финансиране и създава модел за подражание за други български компании.

¬ резултат на успешни€ си дебют на борсата компани€та се превръща в един от основните играчи на медийни€ пазар в Ѕългари€.

ѕреди предлагането в "»нвестор.Ѕ√" работ€т петима души. —лед 2004 г. до 2008 г. екипът се увеличава до 130 души. ƒнес в групата работ€т над 250 служители, а в продължение на години вече е втората най-гол€ма и четена дигитална медийна група в страната.

“ака водейки началото си от сайта Investor.bg, фокусиран върху борсови и икономически новини, днес Investor Media Group е медийната група с най-разнообразно портфолио на български€ пазар. “о включва националната политематична телевизи€ Bulgaria ON AIR, бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria, повече от 19 сайта в различни сегменти, радио Bulgaria ON AIR, подкасти, както и списани€та Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и Bloomberg Businessweek BG. „аст от групата е и бизнес университетът ¬исше училище по застраховане и финанси (¬”«‘).



