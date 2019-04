Безопасни ли са ел. колите? Tesla се самозапали в Китай от нищото

Седмицата беше взривоопасна за Илон Мъск и двете му компании. В събота Space X претърпя поражение с тестването на двигателите на ракетата Crew Dragon, която тази година трябва да полети с астронавти на борда си. Това може да забави нейното завършване, което и без това вече е отложено няколко пъти, и да доведе до огромни загуби за Space X.

Но предвид факта, че екипът на компанията на Мъск работи заедно с НАСА, това далеч не е толкова голям проблем, колкото видеото, което обиколи всички социални мрежи, показвайки поредното несъвършенство на автомобилите Tesla. Или по-точно – техният "талант" да се самозапалват.

На всички е ясно, че електрическите коли са по-податливи на избухване в пламъци след катастрофа. Но няколко случая на автомобили Tesla, които се самозапалват от нищото вече станаха известни на света.

Този път, колата Model S, просто си стои паркирана в Шанхай, когато пушек започва да излиза от нея и тя експлодира, запалвайки дори превозните средства около себе си.

От Tesla, разбира се, веднага реагираха и съобщиха, че ще изпратят екип, който ще разследва на място.

"След като разбрахме за инцидента в Шанхай, веднага изпратихме хора, които да проверят какъв е случая. Свързахме се с нужните отдели за да разберем по-добре ситуацията. Според информацията, която имаме, няма ранени“, написаха от Tesla в официалния си профил в китайската социална мрежа Weibo.

Инцидентът се случва точно когато автомобилната компания се опитва да повиши продажбите си в Китай, като строи завод в страната. За сега всички автомобили, които се продават там, са внос от САЩ.

Още с представянето на автомобилите си, от Tesla заявяват, че шансът те да се запалят е 10 пъти по-малък от този да избухне кола на бензин или дизел. Не става ясно обаче дали тази статистика се отнася за автомобилите по принцип или за запалване след инцидент.

Но не е тайна, че от 2013 година насам, колите на Tesla от време на време се запалват. Повечето от случаите са в следствие на катастрофа. Но през 2016 година една от колите Model S се запали по време на тест-драйв. През 2018 г. това се повтори с автомобила на телевизионния режисьор Майкъл Морис. Тогава жена му написа в Twitter: “Без да сме се блъснали, от нищото, колата просто се запали...“.

Според експертите, това няма да повлияе на продажбите на Tesla в Китай, нито където и да било по света, но със сигурност трябва да привлече вниманието на големите автомобилни компании върху въпроса: "До колко са безопасни електрическите коли?“

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1