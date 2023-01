Некачествена изработка: Воланът на Tesla Model Y падна

Репутацията на Tesla, когато става дума за качество на изработка, не е толкова добра, като потребителите често се оплакват от големи пролуки в панелите на каросерията, лоша боята и тракащи пластмасови панели вътре. И въпреки че американският производител на електромобили постигна напредък в това отношение през последните няколко години, има още много да се желае в тази посока, пишат от Automedia.

Доказателство за това е инцидент, за които съобщава потребителят в Twitter @preneh24. Той публикува видео, в което се вижда, че воланът на чисто новата му Tesla Model Y се е откачил, докато шофира със семейството си по магистралата.

Мъжът разкрива, че е получил електрическия кросоувър на 24 януари, а воланът е паднал на 30 януари. За щастие, наблизо не е имало други автомобили и шофьорът е успял да спре безопасно.

През 2020 г. в същата ситуация се оказа и собственик на Tesla Model 3, който беше изминал около 600 км след доставката на електромобила. Тогава компанията-производител взе колата и я върна на следващия ден с правилно закрепен волан. От Tesla потвърдиха, че на въпросната кола липсва болтът, който фиксира волана към кормилната колона.

Сега @preneh24 обаче е категоричен, че е загубил вяра в Tesla и иска пълно възстановяване на сумата, която е платил за електромобила. Това е напълно логично, тъй като от сервиза, където е откаран авариралия Model Y, първо са поискали 103.96 долара за ремонт, но после са премахнали тази сума от фактурата.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv