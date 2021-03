Почина убиецът, вдъхновил филма "Ужасът в Амитивил" - вижте историята му

През 1974 година Роналд Дефео убива шестима членове на своето семейство в Лонг Айлънд, Ню Йорк. Престъплението е толкова зловещо, че вдъхновява книгата и филма "Ужасът в Амитивил". На 12 март Дефео издъхва в затвора, където излежава 6 присъди. Причината за смъртта му все още не е ясна.

Дефео, който по време на престъпленията си е бил на 23 години, е използвал пушка Marlin 35-ти калибър, за да убие семейството си. Всички жертви са намерени на леглата си, с лица надолу. Баща му Роналд Дефео-старши на 43 години и майка му Луиз Дефео на 43 години са застреляни по два пъти. Братята и сестрата - Даун на 18 г., Алисън на 13 г., Марк на 12 г. и Джон на 9 г., са застреляни по веднъж.

Адвокатът на убица твърди, че клиентът му е невменяем. Той твърди, че Дефео е чувал гласове, според които семейството му заговорничи срещу него.

Роналд Дефео е осъден през 1975 г. по шест обвинения за убийство от втора степен и получава шест присъди от 25 години.

Престъпникът ще остане в затвора до края на живота си, но мрачната история на къщата, в която е убил семейството си, продължава. Една година след убийствата Джордж и Кати Лутц купуват мястото, но го напускат 28 дни по-късно, след като съобщават за паранормална дейност. По думите им от стените се чували странни звуци, гласове и се появявала зелена тиня, съобщава сайтът за недвижими имоти 6sqft.

Разказът на двойката послужи като вдъхновение за книгата от 1977 г. и култовия класически филм със същото име от 1979 г. с участието на Джеймс Бролин, Марго Кидър и Род Щайгер - "Ужасът в Амитивил".

Джордж Лутц разказва пред ABC News през 2006 г., че е преувеличил някои от събитията, като стичащата се зелена слуз по стената, но като цяло "книгата и филмът се основават на събития, които наистина се се случили по време на 28-дневния престой на семейството в къщата."

Ден преди да се нанесат те помолили свещеник да благослови дома. Отец Рей Пекораро казва, че е усетил невидима ръка, която го е плеснала, и е чул глас да казва: "Излезте". Тогава Пекораро се разболял от грипоподобни симптоми и ръцете му започнали да кървят, признава Лутц.

И все пак семейството решило да се нанесе, но след дни забелязало странни събития, включително "миризми в къщата, които идвали и си отивали". "Имаше звуци. Входната врата се отваряще и затваряше посред нощ. Не можех да се стопля в къщата", разказва Лутц пред ABC. Камината в къщата гори непрестанно, но студът остава.

Лутц твърди, че на моменти съпругата му се преобразявала физически във възрастна жена с лице, коса и бръчки на 90-годишна. Той пък се събуждал в 3,15 ч. почти всеки ден, което е приблизително по същото време, когато се смята, че Дефео е убил семейството си.

Една вечер Лутц чул леглата на децата си да се "блъскат в пода" над него, но не бил в състояние да действа, тъй като бил обездвижен в леглото си от невидима сила. По-късно той се събуджда и вижда как жена му левитира над спалнята им. На следващата сутрин те напускат дома, оставяйки всички свои притежания.

Месеци по-късно група изследователи прекарват една цяла нощ в къщата, за да разследва твърденията на Лутц. Изследователят Лорейн Уорън си спомня "завладяващо усещане" и "ужасна депресия" в къщата, докато екипът казва, че една от снимките им показва "малко момче, надничащо от една от спалните".

Дефео, чийто прякор става "Касапинът", е имал насрочено изслушване за условно освобождаване през юли, съобщават онлайн записите на Държавния департамент за корекции.

В интервю през 2006 г. от затвора той твърди, че е убил само баща си, майка си и най-голямата си сестра Даун. Другите братя и сестри били убити "от Зората", преди Дефео да я убие нея.

Адресът на дома по време на престъплението е 112 Ocean Ave. Сега той е променен на 108 Ocean Ave., за да се обезкуражат туристите да посещават мястото.

Джон Г. Джоунс пише продължение на книгата The Amityville Horror Part II през 1982 г.

Книгата на автора Рик Осуна от 2002 г. "Нощта, в която загинаха Дефео: Преразследване на убийствата в Амитивил" включва материали от Джералдин Дефео, която оттогава е сменила името си, но казва, че по време на убийствата е била съпруга на Дефео. "През 1974 г. бях не само съпруга на Роналд Джоузеф Дефео-младши, но и майка на детето му. Познавах семейството му и ги обичах като свое. Част от живота ми приключи, когато те бяха убити и съпругът ми беше обвинен в извършването на това неизразимо престъпление."

Филмът породи още няколко продължения, включително римейк от 2005 г. на оригинала, в който участват Райън Рейнолдс, Мелиса Джордж и Филип Бейкър Хол.

Други филми, базирани на престъпленията и паранормалните твърдения край Амитивил включват: Amityville: The Final Chapter, Amityville: The Evil Escapes, Amityville: The Horror Returns, както и още няколко.

Домът е подложен на ремонт, след като Каролайн и Дейвид Д'Антонио го закупуват през 2010 г. за 950 000 долара През 2016 г. домът с пет спални с площ от 5000 квадратни метра излезе на пазара за 850 000 долара и бе закупен месеци по-късно от неназован купувач.