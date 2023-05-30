Пиян шофьор тръгна да се оплаква в полицията, удари патрулка

Пиян шофьор тръгна да се жалва в Районното полицейско управление в Асеновград и сътвори комична ситуация. Пред очите на органите на реда почерпеният шофьор се забил с автомобила си в спряла патрулка.



На място водачът е тестван за алкохол – дрегерът отчел 2.27 промила. 44-годишният мъж е дал и кръвна проба. Повдигнато му е обвинение, обясни зам.-районният прокурор на Пловдив Атанас Илиев пред Нова телевизия.



Друг шофьор с 1.72 промила алкохол се е блъснал в 3 паркирани автомобила в Асеновград в понеделник сутринта.