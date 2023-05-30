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Пиян шофьор тръгна да се оплаква в полицията, удари патрулка

Дрегерът отчел 2.27 промила
30 май 2023 09:13, Камелия Цветанова
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Пиян шофьор тръгна да се оплаква в полицията, удари патрулка
Снимка: БГНЕС

Пиян шофьор тръгна да се жалва в Районното полицейско управление в Асеновград и сътвори комична ситуация. Пред очите на органите на реда почерпеният шофьор се забил с автомобила си в спряла патрулка.

На място водачът е тестван за алкохол – дрегерът отчел 2.27 промила. 44-годишният мъж е дал и кръвна проба. Повдигнато му е обвинение, обясни зам.-районният прокурор на Пловдив Атанас Илиев пред Нова телевизия.

Друг шофьор с 1.72 промила алкохол се е блъснал в 3 паркирани автомобила в Асеновград в понеделник сутринта.

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Анонимен преди 6 минути
Той от мъка се е напил, преди да тръгне да върши работа.
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Размисли и Страсти преди 55 минути
Това, че е пиян не означава, че не му тежи нещо на душицата!
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Фен на Вики Джъстис преди 56 минути
Типичната българска ситуация. Не се чудете защо има толкова жертви. Една от причините е описана напълно подробно и изчерпателно в тази статия. Другите ги знаете.
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Анонимен преди 57 минути
Докато за пияни и дрогирани наказанието не стане директно в затвора и ефективна присъда 5 години,без право на обжалване, няма да се научи!
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Роби и тези убиват преди 1 час
МВР Е ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 100%!
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Завалия преди 1 час
Решил е сам да се предаде
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