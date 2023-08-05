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Мъж твърди, че е бит от шефа на РУ - Стамболийски

Тогава той бил още редови полицай
5 авг 2023 22:15, Стела Стоянова
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Мъж твърди, че е бит от шефа на РУ - Стамболийски
Снимка БГНЕС, архив

В продължение на 20 години Емил Райков от пловдивското село Цалапица търси справедливост за жесток побой, който го е осакатил, съобщават за "Фокус" близки на мъжа. Той твърди, че е бит от шефа на районното управление в Стамболийски, който тогава е бил редови полицай.

Близките изпращат и видео, в което потърпевшият сам разказва какво му се е случило.

Побоят е продължил две денонощия и започнал първо в дома на Емил, а след това се прехвърлил в полицейското управление в град Стамболийски.

Побойникът е не кой да е, а шефът на Районното управление Ангел Керпиев, който тогава бил редови полицай, твърди самият потърпевш.

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Полицаят първо посетил Емил в родната му къща в Цалапица, където отишъл с цивилни дрехи и автомобил. Нямал нито заповед за обиск, нито заповед за арест.

Без да обясни какво търси в дома на мъжа, се нахвърлил върху него да го бие. След това го отвел с помощта на местния полицай от Цалапица в РУ – Стамболийски и там продължил да го бие с 1-метров кол, докато е вързан. Питал го дали е давал газов пистолет на някого друг.

Многократно през определено време отивал при Емил, който бил вързан, и го налагал като животно. В резултат на побоя Емил Райков е осакатен.
 

 

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По публикацията работи: Стела Стоянова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 5 минути
Денков така ще ви образова, че ще говорите като луд човек или като маке. Ще ви подреди мозъка по книгите на професор Фотев, Иво Инджев, всякакви конспиратори, магове, чукчи писатели. Най-новото от "Новото познание", няма 3 март, няма Освобождение. Уроците по История: "Освобождението е робство". "500 години под крилото на Османската империя". "500 години не стигат". "3 март 1878 година - черна дата за българската свобода". Ще се ползват записките на Иво Инджев, Фотев, Дайнов.
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Анонимен преди 5 минути
А наскоро им увеличиха заплатите. Заплатите които ние плащаме....
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Анонимен преди 7 минути
Мафия. Докато не ги светнем, че са само служители, нищо няма да се оправи.
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Нане преди 8 минути
А ти кой си за да биеш бре ***... Щи напълним главата с олово, докато кажеш гък... ===)))
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Анонимен преди 10 минути
Много куки са психично нестабилни и с комплекси. Това са последствията.
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Анонимен преди 14 минути
Полицаите слагат белезници а не връзват в полицията. И не бият с дървени колове в управлението та ако ке за е и преди 50 години. Тази история куца
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Анонимен преди 16 минути
Шефовете са за да бият. Ти кой си?
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Анонимен преди 19 минути
Фашизмът се завърна. Ще ви бият, уволняват, репресират, ако не сте съгласни с Просто Киро, Боко, Пеевски и Денков. Ще се учи Научен османизъм и че България не е освободена на 3 март, Вазов е грешил, Апостолите са предатели русофили и други работи, че Кирил и Методи са българи и други лъжи.
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Нане преди 19 минути
полиса в България, откакто застъпи банкянската трътлеста тиква от отдавна се изявяват, като откровени фашисти) ==))) ам само към Българското Население... Иначе шВедите ги пляскат у всяка маала и стоят наведени с изути потури да ги оно. Ждат.... ===)))
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Анонимен преди 21 минути
Така се става шеф на полицията. Първо гледах кой най-много бие и какви заслуги има. Напъвал се е да стане шеф. Сега ще кажат давността е минала. Битият бит....е....е...ан.
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Анонимен преди 26 минути
А имат ли интимна връзка? Ако нямат, тогава не се брои.
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Анонимен преди 27 минути
В закона пише, че като е мъж и ако е било със страничното на кола, тогава не се брои. Факт.
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буквално преди 28 минути
Има шефове в МВР за есене !!!
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Анонимен преди 29 минути
А защо го е бил :)))
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