Мъж твърди, че е бит от шефа на РУ - Стамболийски

В продължение на 20 години Емил Райков от пловдивското село Цалапица търси справедливост за жесток побой, който го е осакатил, съобщават за "Фокус" близки на мъжа. Той твърди, че е бит от шефа на районното управление в Стамболийски, който тогава е бил редови полицай.

Близките изпращат и видео, в което потърпевшият сам разказва какво му се е случило.

Побоят е продължил две денонощия и започнал първо в дома на Емил, а след това се прехвърлил в полицейското управление в град Стамболийски.

Побойникът е не кой да е, а шефът на Районното управление Ангел Керпиев, който тогава бил редови полицай, твърди самият потърпевш.



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Полицаят първо посетил Емил в родната му къща в Цалапица, където отишъл с цивилни дрехи и автомобил. Нямал нито заповед за обиск, нито заповед за арест.

Без да обясни какво търси в дома на мъжа, се нахвърлил върху него да го бие. След това го отвел с помощта на местния полицай от Цалапица в РУ – Стамболийски и там продължил да го бие с 1-метров кол, докато е вързан. Питал го дали е давал газов пистолет на някого друг.

Многократно през определено време отивал при Емил, който бил вързан, и го налагал като животно. В резултат на побоя Емил Райков е осакатен.



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