Един загинал и поне седем ранени при стрелба в Берлин

Един човек загина, а поне седем са ранени при стрелба в Берлин. Полицията издирва няколко заподозрени, които са избягали от местопроизшествието, предава Дойче веле.

Инцидентът е станал в центъра на града – около зала „Темподром”, където е имало турско комедийно шоу в петък вечерта.

Полицията на германската столица заяви в Twitter, че извършителите са избягали от местопроизшествието и че разследването продължава.

