Поне един загинал при взрив във френския град Бордо

Взрив в центъра на френския град Бордо, предават световните агенции. При експлозията в жилищна сграда е тежко ранен 89-годишен, а други девет са с по-леки наранявания. Издирват се още хора.

По първоначална информация причината за трагедията е изтичане на газ в гараж, който е засегнал две сгради. Едната може да се срути. На мястото на инцидента има близо 50 пожарникари.

#France: 3 people injured, 2 people are missing in #Bordeaux building explosion.The police suspect the explosion must have been caused by a gas leak. pic.twitter.com/V06cqxSUPW