Ромският Джордж Флойд: Полицаи задушиха чех заради престъпление, което не е извършил

Видеозаписи на полицай, свалил на земята мъж от ромски произход и натиснал врата му с коляното си в Чехия, предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Задържаният умира в линейката, а постъпката на служителя на реда беше сравнена със случилото се с Джордж Флойд в Минеаполис, съобщават световните медии, цигирани от Dir.bg

Видеото е заснето на 19 юни. То показва как трима полицаи в Теплице - град в северната част на Чешката република, задържат мъж, като го повалят на земята. Докато единият държи краката му, другият притиска врата с коляното си за над 5 минути, а третият се опитва да постави белезници. Във видеото се чуват гласове на няколко странични наблюдатели.

"Задушават го", чува се женски глас.

"Това е тяхната работа", казва друг в защита на полицейската намеса.

"Стойте долу, не ставайте", съветва трети.

Йозеф Микер, активист и лидер на чешката ромска общност, говори пред "Гардиън", след като се върна от мястото на инцидента, където имаше шествие в памет на загиналия.

"Хората ми казаха, че се казва Станислав Томаш и е на 46 години. Той живееше на улицата, но работеше в близкия супермаркет като охрана. Когато видял, че друг мъж блъска превозно средство, Станислав се опитал да се намеси. Полицията помислила, че той е виновният, и го свалила на земята", каза Микер.

Romani man dies after Czech Police kneel on his neck, they say drugs caused his death. Romani activists see parallels to George Floyd #GeorgeFloyd #Romani #murder #Czechrepublic #romea #police

