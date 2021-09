Торнадо рани 7 души в Германия

Торнадо в германски пристанищен град Кил рани седем души и нанесе сериозни материални щети, съобщава BBC. Ветровете със скорост над 100 км/ч са изхвърлили няколко души от лодките им.

"Напълно невъзможно е да се предскаже подобно нещо", заяви метеорологът Себастиан Вахе.

Торнадото се е образувало във водата около Кил.

Just observed a tornado while riding the bus home. A lot of rescue staff on its way. Sad news is that there are reports of several people injured … Please stay safe @stadt_kiel @kn_online @NDRsh #Tornado #Kiel pic.twitter.com/Odfhmy4iwB