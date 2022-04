Шарл Мишел вече е в Киев

Ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел, представляващ държавите-членки на ЕС, пристигна в Киев днес на фона на продължаващата офанзива на Русия в източната част на Украйна.



"В Киев днес. В сърцето на свободна и демократична Европа", написа Мишел в профила си в Twitter, придружен от снимка, направена на жп гарата в украинската столица.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc