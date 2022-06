Зеленски благодари на Петков, че ще подкрепи влизането на Украйна в ЕС

Премиерът Кирил Петков ще подкрепи кандидатурата на Украйна за член на Европейскияя съюз по време на заседанието на европейските лидери в Европейския съвет в Брюксел, закъдето заминава.

Новината съобщи украинският президент Володимир Зеленски с пост в социалната мрежа, разпространен и от украинското посолство у нас.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи отново преди пресслужбата на нашия Министерски съвет, каква ще е българската позиция за Украйна по време на Съвета на европейските лидери.

"Сверихме си часовниците с министър-председателя на България Кирил Петков преди срещата на Европейския съвет. Изразих благодарността си към България за нейната готовност да подкрепи предоставянето на нашата страна на статут на кандидат за присъединяване към ЕС. #EmbraceUkraine", написа Зеленски.

Съобщение от пресслужбата на българското правителство за разговора между двамата и обещанието на българския премиер на този етап няма. От пресцентъра единствено информираха, че българският министър-председател заминава за белгийската столица на 23 и 24 юни.

Основните теми в дневния ред на лидерите ще бъдат по-широка Европа, ситуацията в Украйна, молбите за членство в ЕС на Украйна, Република Молдова и Грузия, икономически въпроси, Конференцията за бъдещето на Европа, външни отношения, информират от МС, като не споменават и точката за ветото за Северна Македония.

