Предател, лъжец, изчезвай... Шолц бе освиркван по време на реч

Германският канцлер Олаф Шолц беше посрещнат бурно при посещението си в източния германски град Нойрупин. Канцлерът обеща нови мерки за справяне с кризата с разходите за живот, но беше освиркан от протестиращите, съобщиха германските медии.

Както крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD), така и социалистическата партия "Левите" призоваха за демонстрации във връзка с нарастващите разходи за живот на фона на спираловидната инфлация.

Шолц говореше в оградена зона на градския площад заедно с член на парламента от собствените си социалдемократи. Гостите, някои от които бяха поканени да зададат въпроси на канцлера, бяха проверени преди влизането им. Сред тях бяха представители на местните комунални служби, Червения кръст, жилищна асоциация и музей.

Около 300 души се бяха събрали извън оградата след призивите на опозиционните партии AfD и Лявата партия - и двете се радват на най-високата си подкрепа в Източна Германия - да демонстрират.

Някои от тях размахваха плакати, призоваващи канцлера да подаде оставка, на фона на освирквания и скандирания "предател на народа", "лъжец" и "изчезвай".

Според местния вестник Märkische Oderzeitung аплодисментите на публиката за канцлера са били заглушени от освирквания.

"NATO and US clown"

German Chancellor Olaf Scholz was booed during his speech in Neuruppin, Brandenburg.

“The demonstrators shouted ‘traitor to the people’ and ‘get out.’ 'NATO and US clown' Scholz could hardly be understood,” Focus quoted the protesters as saying. pic.twitter.com/C4ltDiQNpW