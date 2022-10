Русия е атакувала и Днепропетровска област

Освен удара по столицата Киев, който уби най-малко 8 души и рани над 20, руснаците са извършили ракетно нападение и срещу Днипро, Днепропетровска област.

В резултат на атаката има жертви и пострадали, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Валентин Резниченко в "Телеграм", без да дава подробности за точния брой на загиналите. "Масиран ракетен удар по региона. Има загинали и ранени. Не напускайте убежищата. Заплахата от ракетни удари остава. Пазете се!", написа той.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват последствията от атаката - разрушени сгради и кълбета дим и пламъци:

#Ukrainian Media published a video showing the aftermath of #Russia's attack on #Dnipro today. pic.twitter.com/Zs6u5DMZa2