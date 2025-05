Доналд Тръмп вече е в Рияд на фона на няколко кризи в Близкия изток ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Саудитска Арабия за първия етап от пътуването си до Близкия изток. Той също така ще посети Катар и Обединените арабски емирства, въпреки че най-належащите му регионални предизвикателства засягат две други държави: Израел и Иран.

Президентският самолет Air Force One в саудитската столица Рияд. Още преди да кацне в Рияд, Тръмп беше удостоен с почетен прием – два саудитски изтребителя F-15 ескортираха президентския самолет, докато той се приближаваше към Рияд, съобщава АР.

This is what a TRUE Leader looks like pic.twitter.com/jjp0YM6LT7

BREAKING 🚨 President Trump stuns the World by meeting with Crown Prince Mohammed bin Salman

Излизайки от самолета, Тръмп беше посрещнат радушно от саудитския престолонаследник, престолонаследника принц Мохамед бин Салман, който наруши протокола и лично посрещна Тръмп. Тръмп и престолонаследникът се поздравиха топло и се разходиха заедно по пистата, като също така разговаряха накратко с висши саудитски представители. Вътре в сградата на летището двамата лидери бяха настанени в плюшени лилави столове със златни орнаменти под портрети на членове на саудитското кралско семейство. Беше им поднесено и традиционното арабско кафе.

Scenes from Saudi Arabia as Trump arrives for negotiations with leaders of the region.

Към тях се присъединиха висши американски представители - държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на енергетиката Крис Райт - както и саудитски представители, които седяха в лилави столове един до друг.

Принц бин Салман се очерта като ключов съюзник на Тръмп, който участва в усилията на САЩ да посредничат за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Той работи за изграждането на тесни връзки с Тръмп, започвайки от първия мандат на президента, и беше сред първите световни лидери, които го поздравиха след полагането на клетва през януари.

🇸🇦🇺🇸 SAUDI CROWN PRINCE BREAKS PROTOCOL TO GREET TRUMP HIMSELF

Instead of sending some local royal to do the honors, Saudi Arabia’s Crown Prince personally met Trump on the tarmac.

That’s a royal-level welcome — not something they pull out for just anyone.

When Biden visited… https://t.co/XevuLdqvlq pic.twitter.com/yIsNchcGwN