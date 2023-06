Водата - най-важната суровина за човеството, която е в риск

"Ако изменението на климата е акула, то водата са нейните зъби". Тази аналогия, въведена от експерта по климата Джеймс П. Брус, става все по-подходяща. По-високите температури натоварват наличността на H2O в същото време, когато демографските данни и икономическият растеж увеличават употребата. До 2030 г. се прогнозира, че ще има 40% разлика между предлагането и търсенето на прясна вода. Инвеститорите трябва да бъдат нащрек за рисковете, породени от такъв недостиг за компаниите и индустриите, към които разпределят капитал.

Нашата най-важна суровина вече дава предупредителни сигнали на някои места, докато навлизаме в поредното лято, променено от климата. Френският министър на околната среда Кристоф Бешу изрази „сериозна загриженост“ за водоснабдяването във Франция в сряда, докато страната стартира кампания за опазване. По-голямата част от Шотландия, която обикновено не е страна, която се смята за суха, сега е под ранно предупреждение за недостиг на вода, след като видя по-малко от половината от обичайните си валежи през май. Части от река в Лейк дистрикт, в район, известен като най-влажната част на Англия, са почти напълно пресъхнали. Испания все още се бори с дългосрочната суша; и докато обилните валежи избавиха Тайван от най-лошата суша от десетилетия, има опасения, че сухите условия ще се върнат.

Достъпът до прясна вода е едновременно човешко право и бизнес необходимост. Някои индустрии като селското стопанство и минното дело мислят за проблемите на водоснабдяването от десетилетия. Но все по-често, тъй като напрежението става все по-силно, други предприятия бият тревога.

Този март се проведе първата конференция на ООН по водите от близо 50 години. „Когато мислите за изменението на климата и усещате ефектите му, това обикновено са сухи периоди, суши, внезапни наводнения – всички неща, свързани с водата“, казва Алекс Мъни, директор на програмата за иновативни инфраструктурни инвестиции в Оксфордския университет и главен изпълнителен директор на Oxford Earth Observation, стартъп, фокусиран върху водния риск

Водата прониква, буквално навсякъде: трудно е да се сетя за индустрия, която не е уязвима. Diageo Plc, най-голямата компания за спиртни напитки в света, заяви наскоро, че вижда сигурността на водата като най-значимия риск, свързан с изменението на климата. Чифт дънки Levi Strauss & Co. могат да абсорбират 3800 литра вода, включително отглеждането на памука за направата на денима, фабричните процеси, използвани за производството на дрехата и последващия живот на пране. Водата е от съществено значение за производството на фармацевтични продукти, като около 23% от световните доставки се използват за производство на лекарства. Дори най-малко осезаемите елементи от нашето ежедневие – продуктите, които консумираме в интернет – изискват вода: Google на Alphabet Inc. е изразходвала 17.41 милиарда литра вода през 2021 г., най-вече за охлаждане на центрове за данни, а Meta Platforms Inc., известна още като Facebook, е използвала 2.56 млрд. л.

Докато технологичните компании могат да локализират водоемките елементи на своя бизнес на места, където има изобилие, подобните на Diageo, Levis и други не могат да бъдат толкова гъвкави, защото са по-обвързани с това къде растат техните суровини и къде продуктите им могат да се произвеждат с по-евтин труд. В резултат на това те преразглеждат практиките си, включително определяне на цели, базирани на местоположение, за да намалят повече употребата в стресирани зони.

Климатичните проблеми засягат портфейлите на инвеститорите в реално време, казва Вики Калб, ръководител на ESG изследванията в UBS Group AG. Каскадните ефекти от сушата, например, може да означават, че стоките не могат да бъдат транспортирани, съоръженията не могат да бъдат охладени и може да прекъснат производството на енергия.

Преди Конференцията на ООН за водата група от 30 инвеститори, организирани от CDP, организация с нестопанска цел, която управлява глобална система за разкриване на информация за околната среда, подписаха отворено писмо, призоваващо правителствата за повече действия по отношение на водата - но корпоративните инвестиции също са жизненоважни за постигане на водна сигурност. Въз основа на данни от 3909 компании, доклад от 2022 г. на CDP поставя потенциалната цена на водния риск на 392 милиарда долара, разходите за смекчаване на едва 79 милиарда долара и финансовите възможности за ранно действие на 436 милиарда долара. Всички заинтересовани страни в обществото ще се възползват от ранните действия, за да предотвратят изчерпването на повече водата в света.

Целият анализ на Лара Уилямс, колумнист на Bloomberg Opinion, на сайта на Bloomberg TV Bulgaria