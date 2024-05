Юрай Чинтула ли се опита да убие Роберт Фицо?

Излязоха подробности за човека, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо.

Според Скайнюз извършителят на атентата е писател, автора на няколко сборника с разкази и основател на литературния клуб "Дух", известен либераните си възгледи.

По данни британската медия 71-годишният мъж се казва Юрай Чинтула и е от град Летице (Южна Словакия).

The video of the moment of the shooting of the Prime Minister of Slovakia, Robert Fitson, has been released.

In the footage, 71-year-old opposition writer Yuray Sintula is seen shooting several times at Fitso,