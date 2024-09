Бретон подаде оставка от ЕК, Урсула лобирала зад гърба му

Френският еврокомисар Тиери Бретон заяви в понеделник, че ще се оттегли като член на изпълнителния орган на ЕС заради разрив с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, твърдейки, че тя е поискала от Париж да оттегли кандидатурата му.

Фон дер Лайен финализира своя списък с комисари за втория си мандат начело на управителния орган, който трябва да бъде представен на обществеността тази седмица.

Бретон, бивш бизнесмен, беше еврокомисар по индустрията и вътрешния пазар по време на първия си мандат, като наблюдаваше много от най-важните политики на блока, вариращи от промишлено производство на оръжия до регулиране на големите технологии.

В писмо, което Бретон публикува на X, той разкрива, че е научил преди няклко дни, че Урсула фон дер Лайен е поискала от Франция да оттегли името му като свой избраник за Комисията "по лични причини" в замяна на "уж по-влиятелен портфейл". Французинът отбелязва, че тези "лични причини" не са били обсъждани директно с него.

"В светлината на тези последни събития – още едно свидетелство за съмнително управление – трябва да заключа, че вече не мога да изпълнявам задълженията си“, каза Бретон в писмото.

Всяка държава-членка на ЕС ще има едно място на масата на Комисията, въпреки че тяхната политическа тежест и значение варират значително в зависимост от ресора.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu