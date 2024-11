Сръбски протестиращи се сблъскаха с полицията

Хиляди поддръжници на сръбската опозиция се събраха в северозападния град Нови Сад в бурен протест срещу смъртоносния инцидент на местна жп гара, пише Ройтерс.

В петък покривът на входа на гарата внезапно се срути, убивайки 14 души и тежко ранявайки трима.

Полицията използва лютив спрей, за да разпръсне тълпата, след като протестиращите счупиха прозорците на входа на кметството от 19-ти век в центъра на града, хвърлиха факли и разляха течен тор от цистерна. По-рано маскирани демонстранти замеряха с яйца, бутилки и тухли офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СНС).

„Хората са много ядосани... това е голяма скръб“, каза Радомир Лазович, депутат от опозицията, който се присъедини към протеста.

По-късно организаторите казаха, че протестиращите принадлежат към групи провокатори.

In Serbia’s Novi Sad, police officers in plain clothes brutally arrest demonstrators who have protested against corruption of the Vucic regime following the collapse of the canopy of the railway station that killed 14 people last Friday.

