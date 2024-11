Урсула фон дер Лайен: За пореден път Путин използва енергията като оръжие

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия използва газа като оръжие срещу Австрия.



"За пореден път Путин използва енергията като оръжие. Той се опитва да изнудва Австрия и Европа чрез спиране на доставките на газ. Подготвени сме за това и готови за зимата. Газовите хранилища в ЕС са пълни. Европа стои единна в подкрепа на Австрия", написа в социалната мрежа Х тя.

Once again Putin is using energy as a weapon.

He is trying to blackmail Austria & Europe by cutting gas supplies.

We are prepared for this and ready for the winter. Gas storage across the EU is full.

As I told @karlnehammer yesterday Europe stands united in supporting Austria