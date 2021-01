Четирима бразилски футболисти загинаха в самолетна катастрофа

Четирима играчи и президентът на бразилския четвъртодивизионен "Палмас" загинаха при самолетна катастрофа. Починал е и пилотът, пише infobae.com, в туитър се появи видео от трагедията.

Лукас Пракседес, Гилермо Ноа, Рануле и Маркус Молинари са играчите, които са били в самолета, за да бъдат откарани за мач срещу "Вила Нова". С тях се е качил и собственикът на клуба Лукас Мейра.

По предварителни данни самолетът е загубил контакт с контролната кула в 8:15 часа местно време само няколко минути след излитането от Палмас.

„Palmas Futebol e Regatas съобщава, че около 8:15 сутринта в неделя се случи самолетна катастрофа, в която бе президентът на клуба Лукас Мейра, когато той е излитал за Гояния, за мача между Вила Нова и Палмас в понеделник. Самолетът, който бе управляван от пилота Вагнер, излетя и се разби в края на пистата на летище Токантинс. В него бяха футболистите Лукас Пракседес, Гилерме Ное, Рануле и Маркус Молинари. Със съжаление ви съобщаваме, че няма оцелели", обявиха от клуба.

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu