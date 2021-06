Фалшива новина: Акциите на Coca-Cola не са спаднали заради Роналдо

Не е вярно, че Кристиано Роналдо е лишил компанията Coca-Cola от 4 милиарда долара, пише порталът sports.ru, цитиран от Gol.bg, като обяснява митовете около фалшивата новина. Тя се разпространи от испански, британски и руски медии след пресконференцията преди мача между Португалия и Унгария.

Когато по време на пресконференцията нападателят махна две бутилки с безалкохолната напитка, а редом до тях една вода, и каза "пийте вода", въпросните медии написаха, че американската компания е претърпяла загуби от 4 милиарда долара. Този "жест" на Роналдо бил виновен за това.

Цената на акциите на компанията Coca-Cola на борсата паднала с 1,6% за 30 минути, след като Роналдо отказа колата. Общо спадът на ценните книжа на Coca-Cola е от 242 милиарда на 238 милиарда, а общите загуби възлизат на 4 милиарда, твърди испанският в. "Марка".

„Действията на Роналдо засегнаха не само имиджа на компанията, но и финансовото й състояние. Роналдо вероятно не е предполагал за такива големи финансови последици от реакциите му.

Според испанския вестник акциите на Coca-Cola са били на стойност 56,1 долара на акция по време на отварянето на фондовия пазар в Европа, но когато Роналдо е напуснал мястото си след пресконференцията, цената им е спаднала до 55,2 долара на акция ... Спад от 1,6% в стойността на акциите струва на компанията 4 милиарда долара капитализация“, публикува от испанския източник Sport24.

Новините за Роналдо бяха пренаписани от спортен уеб сайт и от маркетингова-бизнес медия, след което се оказа, че "Марка" е подвела читателите. Историята бързо се разпространи и в други медии.

Затова sports.ru бързо осветли истината: Роналдо няма нищо общо със спада на акциите на Coca-Cola. Всъщност точно в понеделник е бил денят за изплащане на дивиденти на акционерите на Coca-Cola. Както е ясно, всяко тримесечие - 4 пъти годишно - Coca-Cola изплаща дивиденти на акционерите - с други думи, тя споделя печалбите.

За да получите дивидента през юни ($ 0.42), е трябвало акционерите да да имат дял от Coca-Cola до 11 юни. И 14 юни е първият ден, когато акциите на компанията се търгували без включената стойност на следващия дивидент - с други думи, цената на акциите пада плюс или минус размера на дивидента (понякога повече, тъй като някои инвеститори, които са притежавали акции в портфолиото за дълго време ги продават и фиксират печалби).

