8 полезни храни за здравето на мозъка

Здравословното хранене няма за единствена цел да пази талията ви в нормалните ѝ размери. Всички хранителни вещества, които приемате, трябва да са здравословни, за да доставят важни елементи на всеки орган, на мускулите, на мозъка. Знаете ли, че мозъкът ви се нуждае от калории, за да функционира? Затова, когато гладуваме, често изпитваме замъгляване на съзнанието, трудности в концентрацията, проблеми с паметта.

Според изследвания, представени в Proceedings of the National Academy of Sciences, мозъкът може да изразходва до 20% от всички приети за деня калории, за да изпълнява функциите си. Затова е много важно да се храним здравословно, да приемаме разнообразни полезни хранителни вещества и да избягваме вредните храни. Този подход подобрява познавателните функции на мозъка, концентрацията, двигателните възможности на мускулите и тялото, както и цялостното здраве.

Полезните въглехидрати, омега-3 мастните киселини, протеините и полезните мазнини са задължителна част от разнообразието от полезни за мозъка храни.

Ечемик

Ечемикът е пълнозърнеста култура, много богата на витамини В и фибри. Те понижават холестерола, подобряват състоянието на сърдечносъдовата система, подхранват мозъка и стимулират неговите функции.

Къри

Кърито подобрява основни функции на мозъка, като памет и концентрация, способност за запомняне и класификация на нова информация. Смята се, че редовната консумация на къри може да подпомогне превенцията на болестта на Алцхаймер.

