Как да не се пристрастяваме към вкусни, но вредни храни?

Диетологът Лон Бен-Ашер разкри начин за намаляване на влечението към вкусна, но нездравословна храна. Съветите му са цитирани от Eat This, Not That!

Бен Ашър обясни, че полуфабрикатите и готовите за консумация храни съдържат много захар, поради което такива храни предизвикват пристрастяване. Още повече, че според него е трудно да се намери по-полезен заместител със същия изразен вкус. Тъй като големи количества захар и неестествени съставки са вредни за здравето, диетологът съветва да промените вкусовите предпочитания.

Той отбеляза, че промените могат да отнемат различно време при различните хора. На първо място той съветва сладкото да се замени с плодове. „Плодовете са богати на хранителни вещества, с високо съдържание на диетични фибри, които задържат храната в стомаха по-дълго и облекчават глада“, каза Бен-Ашер, добавяйки, че някои плодове помагат за контролиране на нивата на кръвната захар поради съдържанието на разтворими фибри.

За да получите най-голяма полза и да удължите усещането за ситост, диетологът предлага към плодовете да се добавят други богати на фибри храни като зеленчуци. Можете също да комбинирате плодове с протеини и мазнини като ядки, семена и фъстъчено масло без добавена захар.

