Коя е най-опасната песен зад волана?

Музиката е неизменна част от шофирането, но тя със сигурност оказва и влияние върху него. Когато слушаме по-бързи песни, подсъзнателно натискаме педала повече, а когато пеем с приятели някой златен хит, не обръщаме достатъчно внимание на пътя.

Учени от Южнокитайския технологичен университет установиха, че в основата на това как ще се държим на пътя е темпото на музиката, която слушаме.

Те провеждат експеримент. Участниците в него се намират в симулатори и "шофират" по 6 лентов път. Първо карат в тишина за период от 20 минути, после слушали различни песни. Това показало, че колкото по-високо е темпото на дадена песен, толкова по-лошо е качеството на шофиране. Така те доказали, че музиката със скорост над 120 удара в минута провокирала нестабилно поведение на пътя.

За 20 минути в пълна тишина, шофьорите се престроявали в друга лента средно 70 пъти. Когато обаче им пускали рок песни, броят на престрояванията се увеличил двойно - 140 за 20 мин. Освен това скоростта на движение под такъв музикален съпровод била с 8 км/ч по-висока от разрешената.

Според изследването на южнокорейските учени, най-опасна се оказала песента на пънк бандата Green Day - American Idiot. След тях се нарежда поп идолът Майли Сайръс с Party in the USA, а трети са The Killers с непризнатия химн на всички пияни британци Mr. Brightside.

Най-безопасно според учените е шофирането под съпровода на музика с около 60 удара в минута. Така най-безопасната песен зад волана се оказва Stairway to Heaven на Led Zeppelin със 63 удара в минута, следван от Under the Bridge на Red Hot Chili Peppers, God’s Plan на рапъра Дрейк и класиката Africa на Toto.

Още новини от света на автомобилите четете на сайта на AutoMedia.bg