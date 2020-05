BMW и Mercedes се "захапаха" на Хелоуин

"Сега всяка кола може да се облече като своя любим супергерой", с тези думи BMW реши да се "закачи" за пореден път с най-големия си конкурент Mercedes-Benz. А този път поводът беше празника Хелоуин.

Американското подразделение на BMW публикува снимка в Twitter на бял Мерцедес, който се е "маскирал" като баварската машина. Шегаджиите дори отбелязоха своите конкуренти, за да са сигурни, че ще видят поста.

От Mercedes-Benz, разбира се, не закъсняха с отговора. Те дори не използваха картинка, за да се пошегуват с BMW.

"Добър опит, BMW USA. Това е наистина страшен костюм! Особено с тази решетка на радиатора..."

Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW pic.twitter.com/Gpb5rvzEer