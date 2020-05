Как музиката ни доставя удоволствие? Учените отговарят

Учени успяха да разгадаят мистерията около въпроса защо музиката ни доставя удоволствие. Според изследване, публикувано в научното списание Current Biology, това се дължи на смесването на неувереност и изненада.

Учените правят статистически анализ на хиляди поредици акорди, като не включват мелодиите и тестовете. Те избират 745 хита от класацията Billbord между 1958 г. и 1991г. Сред тях са Ob-La-Di, Ob-La-Da на The Beatles, Red Red Wine на UB40 и Knowing Me, Knowing You на ABBA.

"Впечатляващо е, че на хората им доставя удоволствие слушането на песен единствено заради редуването на звуци", заяви Винсънт Чунг от института "Макс Планк" за когнитивни и невронауки в Германия.

Алгоритъм на машина за автоматизирано обучение е преценил нивото на неувереност и изненада в 80 000 поредици акорди, а след това около 80 души били накарани да слушат селекция от парчета, докато били изследвани с ядреномагнитен резонанс, за да бъде проследено функционирането на мозъците им.

Учените установили, че когато били убедени какъв ще е следващият акорд, участниците изпитвали удоволствие, ако той е изненадващ. А когато били неуверени, изпитвали удоволствие, ако той не е изненадващ.

Наблюдаваните мозъчни зони при участниците били свързани с очакванията и усещанията. Учените използвали единствено акорди, без мелодиите и текстовете, за да не се разбудят повече или по-малко нежелани спомени.

Дали получените резултати ще помогнат на композитор да открие магическата формула за създаване на хит?

"Те може да са от полза за бъдещи изследвания, но няма да са достатъчни за създаване на популярна песен", отбелязва Чунг.