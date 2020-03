Най-досадната коледна песен с... ново видео

След 25 години All I Want For Christmas Is You за първи път се изкачи до номер едно в класацията на Billboard и... се сдоби с ново видео.

То се различава напълно от оригиналният клип на песента, в който Марая Кери танцува около коледната елха и се радва на снега. Този път видеото е по-пищно и разиграва детската коледна мечта.

В зимната страна на чудесата множество дядо Коледа карат кънки, лешникотрошачки танцуват и навсякъде има огромни бонбони. А самата Марая Кери е ослепителна.

Всяка година All I Want For Christmas Is You се превръща в най-слушаната песен през декември. Тази година обаче песента окупира първото място още на 1 ноември.