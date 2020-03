Уаканда по Марвел – сред страните с търговско споразумение със САЩ

Американското министерство на земделието за кратко допусна грешка на сайта си, публикувайки списък с държавите, с които има споразумение за свободна търговия.

Сред тези държави са например Коста Рика, Доминикана, Колумбия. Сред тях се нареди обаче и Уаканда.

Тази държава обаче съществува само във вселената на Marvel. Уаканда е напълно измислена източноафриканска държава, родина на супергероя Черната Пантера.

Малко след като потребители в Twitter и американските медии откриха грешката, Уаканда беше премахната от списъка, но пък започнаха шеги, че двете държави са в търговска война.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh