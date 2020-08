Шокирани от насилието, хората в Беларус губят страха си

Насилието от страна на полицаите към протестиращите в Беларус далеч не изплаши онези, които искат промяна. Всяка вечер по улиците има все повече и повече хора, които са готови да се изправят лице в лице с насилниците в името на едно - Александър Лукашенко да се откаже от властта.

В неделя млад 25-годишен мъж умира след като е задържан от полицията. Майката на Александър Викхор споделя, че момчето й, което имало сърдечни проблеми, е държано с часове в полицейския ван, а състоянието му се влошило. "Той е крешял, молил ги е за помощ... но те са го помислили за луд и са го откарали в психиатрична клиника", казва тя пред RFE/RL.

Хиляди протестиращи са били задържани от полицията от началото на протестите. Техните роднини се събират пред наказателните лагери, за да търсят информация за тях. В продължение на дни и майката на Александър го търси, а полицията отказва да й каже какво се е случило с него, докато не получава писмо. "В него ми съобщаваха, че Саша е в моргата", споделя тя.

I was thinking that the protest will decrease today. But no! After being shot and beaten last night, even more, people are showing up. The spontaneous rallies were taking place around Belarus, women initiated marches. Protest is fully decentralized, Hong Kong style pic.twitter.com/UqPcGo8mf8