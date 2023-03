Оскари - кои бяха най-добре облечените звезди?

Само преди няколко часа бяха раздадени 95-ите награди „Оскар“ в Лос Анджелис. И тази година България бе повече от достойно представена, като разследващият журналист Христо Грозев си тръгна със златната статуетка като част от екипа на документалния филм „Навални“. Той е главно действащо лице в лентата, като се качи и на сцената в Долби Тиатър, за да получи поздравления от режисьора и аплодисменти от цялата зала.

Преди обаче действието да се премести в залата, всички звезди трябваше да отделят време на фотографите, които се бяха събрали отпред. Като всяка година, модата и гримът бяха в центъра на вниманието преди началото на Оскарите. В Лос Анджелис обаче този път не бе разпънат червен килим, а такъв в цвят шампанско.

Водещият Джими Кимъл се пошегува, че цветът е избран нарочно, защото Академията е уверена, че тази година няма да има никакви инциденти. Коментарът му бе във връзка с миналогодишния шамар, който Уил Смит нанесе на Крис Рок по време на церемонията.

Разбира се, нарушаването на дългогодишната традиция за червения килим няма нищо общо с шамара, а вместо това със смесването на традицията и измислянето на начин как по-плавно да се премине от елегантната обстановка на Оскарите към по-забавната част от нощта, която включва звездните партита. Също така килимът е направен от рециклирани материали, което изпраща и важно послание за опазването на околната среда.

Това бележи първия път от 1961 година насам, когато звездите на Оскарите не се разхождат по червен килим. Засега не е ясно дали тази нова традиция ще продължи, като модните експерти казват, че все още може да се нарича „червен килим“, дори нюансът да е друг. По думите им, фразата се е превърнала в нарицателно не за цвета на килима, а за елегантното пристигане на звездите.

Говорейки за елегантно пристигане, вижте кои дами и господа направиха най-голямо впечатление с тоалетите си на тазгодишните Оскари.

Ванеса Хъджинс

Ванеса Хъджинс беше един от домакините на тазгодишната церемония. Актрисата пристигна на събитието, носейки рокля без презрамки на Chanel, комбинирана с бижута от Roberto Coin. Тя оформи косата си във висок и нисък кок, напълно олицетворявайки красотата от Стария Холивуд.

София Карсън

София Карсън беше номинирана за най-добра песен за Applause от филма Tell it like a Woman. Въпреки че се размина със златната статуетка, младата актриса и певица впечатли със стил. Тя се появи на червения килим в бяла рокля от Giambattista Valli с интересно деколте и обемна пола. Тоалетът бе допълнен от обемна огърлица с изумрудени камъни.