Екоактивисти атакуваха лондонско летище с боя, там е бил и самолетът на Тейлър Суифт?

Активистите от Just Stop Oil атакуваха с боя частни самолети на летище в Лондон, където се твърди, че часове по-рано е кацнал самолетът на Тейлър Суифт.

Двама протестиращи влязоха в частното летище на летище Станстед около 5 сутринта в четвъртък, боядисвайки самолети с помощта на пожарогасители, пълни с оранжева боя.

Двамата активисти се се опитали да се прицелят в самолета на Суифт.

Протестиращата група твърди, че самолетът на Суифт е кацнал на частния терминал само часове по-рано. Все още не е известно дали самолетът на американската поп звезда е бил на летището по това време и дали е сред вандализираните самолети. Суифт трябва да изнесе концерти на стадион Уембли в петък, събота и неделя.

Появиха се видеозаписи, които показват как един от активистите прорязва дупка в оградата, преди да започне да пръска боя върху самолетите.



Инцидентът се случи ден след като двама протестиращи Just Stop Oil бяха арестувани, след като напръскаха Стоунхендж с оранжева боя.

Групата каза, че Коул Макдоналд, на 22, и Дженифър Ковалски, на 28, са влезли в частното летище в Станстед, изисквайки от британското правителство да работи за прекратяване на добива и изгарянето на нефт, газ и въглища до 2030 г. Двамата са използвали ъглошлайф, за да пробият оградената зона, преди да покрият самолетите с оранжева боя, каза групата.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS

🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.

