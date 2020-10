86-годишната София Лорен отново на голям екран

86-годишната София Лорен се завръща на големия екран в емоционална драма на Нетфликс с име "The Life Ahead".

София Лорен пусна трейлър на новия си филм и зарадва своите почитатели по цял свят, съобщи ДЕ24.

Легендарната филмова звезда, която за последно се появи на екран през 2009 г., се чувстваше като у дома си, когато отново застана пред камерата, предава БГНЕС.

Във филма, режисиран от нейния син Едоардо Понти, София играе оцеляла от Холокоста еврейка на име Мадам Роза, която помага за отглеждането на деца на проститутки.

Трейлърът разкрива как героинята на София неохотно се съгласява да прибре 12-годишно сенегалско сираче на име Момо (Ибрахима Гуейе), след като то краде чантата й. Двамата първоначално се опитват неуспешно да живеят заедно, докато Роза заявява: "Той е луд. Той не е нормален. Гнил е в душата си." В крайна сметка обаче те създават невероятна връзка и се чува насълзения Момо, който казва: "За пръв път някой се отнася към мен, като достоен за доверието му".

Филмът, чиято световна премиера по Нетфликс е на 13 ноември, е базиран на романа "Животът преди нас" от Ромен Гари.

София говори за ентусиазма си във връзка с проекта пред Deadline: "Когато моят син ми предложи ролята, една мечта се сбъдна. Възползвах се от възможността да го направя. Хареса ми да изиграя Мадам Роза. Тя е твърда, но и крехка, оцеляваща е. В много отношения тя ми напомня за собствената ми майка".

София получава международно признание за филма "Две жени" от 1960 г., който разказва за разрухата от Втората световна война в родната й Италия.

Появата й във филм на Виторио де Сика я направи първият човек, получил "Оскар" за чуждоезичен филм.

След екранизацията на Роб Маршал "Девет" по едноименния мюзикъл на Бродуей от 2009 г., тя не е виждана в пълнометражен игрален филм. София озвучава роля на италиански за филма на "Пиксар" "Колите 2" през 2011 г. и се появи в късометражен филм.

Преди десетилетие тя играе също собствената си майка Ромилда в италианския минисериал "My House Is Full Of Mirrors", базирана на книга на сестра й.

София има синове Карло (51) и Едоардо (47) от покойния й съпруг Карло Понти, продуцент, повече от две десетилетия по-възрастен от нея. Те се ожениха в Мексико през 1957 г., когато той беше разделен, но законно женен за първата си съпруга Джулиана, от която има още две деца.