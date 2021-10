Подготвят подължение на "Гладиатор", на режисьорския стол сяда Ридли Скот

Пише се сценарий на "Гладиатор 2", Ридли Скот ще го режисира

Носителят на "Оскар" Ридли Скот съобщи, че в момента се пише сценария за "Гладиатор 2" и той ще застане отново на режисьорския стол, съобщава БГНЕС, позовавайки се на "Скрийн Рант".

След като бъде завършен сценарият, Ридли Скот е готов да стартира снимките веднага щом завърши настоящия си проект. Получилият "Оскар" за първия "Гладиатор" и с номинации за класики като "Пришълецът" и "Блейд Рънър", има много "ютии в огъня". Неговият филм "House of Gucci" с Лейди Гага и Адам Драйвър излиза през октомври, последван през ноември от "The Last Duel" с Джоди Комър, Мат Деймън и Бен Афлек. Той също така продуцира сериала "Giancarlo Esposito Jigsaw" за Нетфликс.

Оригиналният "Гладиатор" излезе през 2000 г. и много фенове вече се бяха отказали от надеждата, че дългоочакваното продължение някога ще се осъществи. Въпреки че филмът беше номер 3 в боксофиса за цяла година и спечели 5 Оскара, включително за най-добър филм, екипът изпитва трудности да извади продължението си на бял свят повече от две десетилетия. И въпреки че филмът завърши със смъртта на смелия гладиатор, героят на Ръсел Кроу, има много обсъждани решения за връщане на Максимус. Сега изглежда, че едно от тях може да се сбъдне.

В момента Ридли Скот се фокусира върху следващия си филм „Kitbag“, в който Хоакин Финикс играе ролята на Наполеон заедно с Джоди Комър във все още неуточнена роля. В разговор с "Empire" обаче той обяви, че когато "Kitbag" приключи, „Гладиатор 2" ще бъде готов за старт“.

Скот не разкри кой пише сценария на "Гладиатор 2". Но, ако екипът се задържи на последната актуализация през 2018 г., вероятно той ще бъде написан от автора на "Топ Гън: Маверик" Питър Крейг. Едва ли ще се основава по някакъв начин на предишния сценарий на Ник Кейв, който дори Ръсел Кроу не харесва.

За съжаление до момента няма абсолютно никаква информация за каста на "Гладиатор 2". Не е потвърдено дали Ръсел Кроу ще се завърне, въпреки че Кони Нилсен (която играе Лучия в оригиналния филм) предполага, че тя е потенциален участник в проекта, както обяви през март 2021 г.

Остава да видим дали продължението ще е също толкова сполучливо като оригинала, защото някои смятат, че краят на оригиналния "Гладиатор" е перфектен, отричайки всякаква нужда от продължение. Независимо от това, вълнуващо е да имаме толкова смело потвърждение на проект, който досега изглеждаше много малко вероятно да се случи.