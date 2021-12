"Гринч", "Сам вкъщи": Най-печелившите коледни филми

The Grinch, който влезе в кината през 2018 г., е коледната кинолента спечелила най-много сърца (и долари) в света. С приходи в размер на $512,3 млн. за едва три години, филмът на Universal с гласа на Бенедикт Къмбърбач е най-печелившият коледен филм в света.

Home Alone (Сам вкъщи) — класика от далечната вече 1990 г. — е на втора позиция, по данни на Box Office Mojo, цитирани от Statista. Семейният фаворит с Маколи Кълкин събира $476,7 млн. Той изпреварва The Grinch в САЩ и Канада.

Аниминираните филми се класират високо в списъка на най-печелившите филми от всички пазари — например A Christmas Carol на Disney получава 57 процента от приходите си извън САЩ.

Експертите пък спорят кои филми могат да бъдат определени като коледни. Iron Man 3 също може да бъде сметнат за най-печелившият коледен филм, въпреки че излезе през май. Действието обаче се развива през декември. Филмът печели $1,2 млрд.

Die Hard често влиза в списъците, тъй като често се появява в програмите на телевизиите около Коледа. Той обаче събира едва $141,6 млн, информира Money.bg.

Най-успешният филм, представен по време на коледните празници, е Catch Me If You Can на Леонардо ди Каприо. Той бе показан за първи път на 25 декември 2002 г. и спечели $352,1 млн.