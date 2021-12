Киното в година на пандемия: Старата максима за "хляб и зрелища"

Когато преди две години появата на COVID-19 бе обявена за пандемия, никой не предполагаше, че тя ще промени толкова осезаемо и дългосрочно цели, приоритети, ценностни системи... И най-малко това можеше да се каже за творците по света и в частност, за кинотворците.

Оцеели през годините, вкусът и предпочитанията на правещите кино и неговите консуматори неизменно следват посоката на времето и съпътстващите го катаклизми, но безпрецедентност като тази, въдворена от пандемията, едва ли беше очаквана и предричана от анализатори и стратези, пише БГНЕС.

Страхът за оцеляването излезе на преден план и някак задуши духовните стремежи, борбата за тоалетна хартия изпревари борбата за билети пред кина и театри, калкулирането на смъртни случаи измести изчислението на приходите в боксофиса, тъгата по загубените заради вируса близки стопи жаждата за разтърсващи кино преживявания.

Проблемите за световното кино не дойдоха с появата на пандемията. В предпандемичните си аларми киноанализаторите вече тръбяха за наближаващите опасности - като напредъкът на новите технологии, изместването на фокуса от добрата история към търсене на ефектност и демонстрация на визуални възможности, все по-голямата липса на истински и затрогващи сценарии и все-по голямо подчинение на нещото, наречено "политкоректност".

Но COVID-19 се оказа своеобразен катализатор и неминуемо ускори поемането по наклонената плоскост и само будната съвест, призивите и бунтарските усилия на най-верните последователи на седмото изкуство все още стоят на пътя към безвъзвратната промяна и крах.

В есе, посветено на филмовата легенда Федерико Фелини, публикувано в мартенския брой на списание „Harper’s”, Мартин Скорсезе критикува "обезценяването" на киното.

„Още преди петнадесет години терминът „съдържание“ се чуваше само когато хората обсъждаха киното на сериозно ниво и той беше в контраст и съизмерим с „формата“, пише легендарният режисьор. „След това постепенно се използваше все повече и повече от хора, които поеха медийните компании, повечето от които не знаеха нищо за историята на изкуството и дори не смятаха за нужно да знаят”.

Скорсезе подчертава проблема с дигиталната ера: "Ако по-нататъшно гледане се основава от алгоритъма на нещо, което вече сте гледали, а новите предложения се различават само по предмет или жанр, къде тогава е мястото на изкуството в киното?"

Той определя настоящата индустрия като "негостоприемна за изкуството" и признава, че филмовият бизнес „сега е масов бизнес за визуални развлечения“.

Според Бари Дилър, известна фигура във филмовия свят, бивш главен изпълнителен директор на Paramount Pictures и 20th Century Fox, филмовата индустрията е изправена пред скорошна смърт.

"Филмовият бизнес приключи", каза Дилър в ексклузивно интервю за NPR. "Филмовият бизнес като такъв си отиде и никога няма да се върне."

По думите му това е свързано, наред с други неща, и със значителен спад в продажбите на билети и затварянето на киносалоните по време на пандемията от коронавируса. Но Дилър каза: "Става дума обаче за много повече от това."

Според него разпространението на филми в интернет е променило филмовата индустрия по съществен начин, включително по отношение качеството на филмите, които сега се правят.

Миналата година няколко медийни конгломерати като Disney и WarnerMedia, решиха да дебютират едновременно в киносалоните и в стрийминг услугите. Това беше радикална промяна и веригите на кината протестираха срещу нея.

"Преди имаше цял цикъл", каза Дилър, припомняйки колко време, енергия и пари инвестираха студиата в кампании за разпространение и реклама. Целта, каза той, беше да се генерира трайно вълнение и ентусиазъм за нови филми. "Това приключи", заключи специалистът.

Възход на стрийминга

Днес стриймингът е индустрия за милиарди долари и конкуренцията между компаниите за съдържание и клиенти е ожесточена. Дилър посочи Prime Video, услугата за стрийминг на Amazon, като пример за това как са се променили стимулите в развлекателния бизнес. През май компанията обяви планове за закупуване на MGM за почти 8,5 милиарда долара.

Disney обяви, че всичките му филми, предвидени за излизане до края на годината, първо ще бъдат прожектирани изключително в кината, което ще донесе облекчение, след като пандемията от коронавирус опустоши индустрията.

Академията зад "Оскарите" пък обяви, че поради пандемията от коронавируса за втори път ще позволи новите филми, прехвърлени към стрийминг платформи, да бъдат допуснати за номинации. Десетки филми бяха пуснати в стрийминг платформи като Disney Plus, HBO Max, Netflix и Amazon, когато кината по целия свят бяха затворени поради глобалната здравна криза.

Планирани проекти като „Последният дуел“ на Ридли Скот, "Вечните" на Marvel Studios и „Уестсайдска история“ на Стивън Спилбърг, бяха прожектирани в кината поне 45 дни, преди да бъдат пуснати на друго място. Поредица от големи продукции като „Черната вдовица“ и „Круела“ бяха пуснати от Disney+ на неговата платформа, отклонявайки част от приходите им.

Актрисата от "Черната вдовица" Скарлет Йохансон съди Disney, обвинявайки компанията в нарушение на договора, което ѝ коствало милиони долари от касови приходи, след като филмът беше пуснат на видео платформата.

В действителност пандемията просто неизбежно ускори това, което вече се случваше - голямо преместване на филми със среден бюджет към стрийминг услуги. Дори режисьори като Скорсезе или Финчър бяха принудени да превърнат своите артистични предизвикателства в част от Нетфликс. Погледнато от гледна точка на самите студия, правенето на скъпи филми с трудна възвръщаемост на разходите и никакви изгледи за такава, просто не си струва.

Монетата обаче, както е известно, има две страни. Разрастването на стрийминга и гледането на филми по време на пандемията са насочили повече зрители към чуждестранното кино, заяви режисьорът ветеран Майкъл Ман при откриването на Френския филмов фестивал в Холивуд.

"Благодарение на новото поколение режисьори и стрийминг платформите има начин да се консумират, откриват и интересуват различни жанрове и така ефективно американската публика се отваря към света", каза от своя страна директорът на фестивала COLCOA Франсоа Трюфар.



Провал на филмовата гилдия

Като продължение на камерното представяне бе и проведената през април Церемония по връчването на наградите „Оскар“ по американския телевизионен канал Ей Би Си. Тя бе гледана само от 9,8 милиона души, което е най-ниският показател в историята на рейтингите, съобщава телевизионният канал Си Ен Ен, позовавайки се на данни от изследователската служба Nielsen.

Бум предизвика изказването на Шварценегер, което направо „терминира” тазгодишното шоу.

"Гледах само една трета, защото беше ужасно скучно", каза той по време на участие в шоуто „Jimmy Kimmel Live!". "Как можаха при толкова много талантливи хора да сътворят такава скука?”, сподели актьорът.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп сподели имейл до медиите, в който също разкритикува шоуто.

"Ако се запази настоящата нелепа формула, тя само ще се влоши още повече нещата - ако това въобще е възможно“, написа Тръмп.

"Глобусите" също бяха наречени „мързелива, безсмислена церемония“, а „Deadline“ нарече шоуто „надуто и гадно“.

Британската академия за филмово и телевизионно изкуство пък беше подложена на обстрел заради липсата на разнообразие в състава миналата година, без жени режисьори в списъка. В резултат на това БАФТА въведе промени в процеса на гласуване и членство и изключително британската категория филми беше разширена до 10 номинации, за да увеличи фокуса върху домашните творби.

Актрисата Корин Масиеро се съблече на сцената по време на връчването на филмовите награди „Сезар” в знак на протест срещу затварянето на културни институции във Франция поради пандемията от коронавирус. Актрисата буквално шокира публиката, когато се съблече гола в края на изпълнението си. „Сега сме такива - абсолютно голи“, каза тя, имайки предвид състоянието на културата. На гърдите на Масиеро имаше надпис: „Няма култура, няма бъдеще”.

Политкоректност

Думичката "политкоректност" става все по-модерна и напук на предвижданията, нейната популярност не намалява. И това може би нямаше да е толкова тъжно, ако тя не изместваше фокуса от фактори като талант, обикновени житейски истории, доказали се във времето традиции без никаква вопиюща нужда да бъдат променяни.

Времената се менят и според мнозина защитници на ЛГБТ, инициативата за равнопоставеност на цветнокожите и други правозащитни организации и движения, промените са неизбежни, ако искаме ничии права да не бъдат пренебрегвани и съпричастността да се превърне в необходимо условие за продуктите на индустрията.

Членовете на Холивудската асоциация на чуждестранната преса (HFPA) - хората, които стоят зад „Златния глобус“ за телевизия и кино - одобриха големи промени по отношение на по-голямото разнообразие в техните редици и разрешаване на оплакванията за етика. Стъпките включват наемане на директор по разнообразието, набиране на афроамерикански журналисти и разширяване на потенциалните кандидати за групата на чуждестранните журналисти по развлеченията.

През февруари „Лос Анджелис Таймс“ съобщи за пълното отсъствие на афроамерикански журналисти в журито, състоящо се от 87 члена. Американският актьор Том Круз дори върна наградите си „Златен глобус“ в знак на протест срещу липсата в журито на представители на многообразието. Организаторите обещаха да поправят този пропуск и да „направят необходимите промени“ както в самата организация, така и „в индустрията като цяло“.

Дисни+ добави предупреждение за расистко съдържание към анотацията за 18 епизода на "Мъпет шоу", което започна да се излъчва на платформата.

Дисни представи също първия си небинарен герой в детския анимационен сериал „The Owl House“. Персонажът, наречен Рейн, е озвучен от небинарния актьор Ави Рок. Този случай е първата официална поява на небинарен герой в анимационен филм.

По-рано Дисни представи и късометражния анимационен филм "Out", главният герой в който е гей.

Американският актьор Майкъл Б. Джордан ще режисира филм за HBO Max за чернокож Супермен.

„Важно е хората да се виждат в роли, които не са били достъпни за тях преди“, каза Джордан.

DC Comics обаче отиде още по-далеч, когато на 12 октомври обяви, че Джон Кент, който, според сценария, е син на Супермен Кларк Кент и продължава мисията на баща си за защита на човечеството, е бисексуален.

Холивуд се събужда отново

Като Феникс от пепелта Холивуд обаче доказа, че пулсът на възраждане не му е чужд или пък че просто му писна от критики и демонстрация на прекланяне пред опасности. Благодарение на филми като "Венъм 2", "Дюн" и "Смъртта може да почака" боксофисът за октомври 2021 г. бе с най-добрите показатели за цялата пандемия. Боксофисът на Съединените щати отбеляза най-добрия си месец за годината през октомври с 638 млн. долара. Макар че цифрите все още са много по-ниски, отколкото биха могли да бъдат обикновено във времената преди пандемията, представянето на филми като "Годзила срещу Конг", "Нито дума 2" и “Бързи и ияростни 9“ и най-новият - "Дюн", помогна да се насочат нещата в правилната посока по-рано тази година. Октомври 2021 г. все още изостава от същия месец през 2019 г. (789,5 млн. долара) и 2018 г. (832 млн. долара), но успява да излезе с 12% пред 2017 г. (569,8 млн. долара).

"Венъм“ в момента държи рекорда за най-добър премиерен уикенд за цялата пандемия.

Може би заради критиката за пренаситеността на Холивуд с посредствени сценарии, членовете на Гилдията на американските сценаристи решиха да излязат с класация за най-добър сценарий на века, вероятно за да подплатят с ентусиазъм опитите за бягство от стауквото.

„Бягай!" (Get Out) бе провъзгласен за филма с най-добър сценарий на века. Членовете избраха за най-добър филмов сценарий за последните 21 години расисткия трилър на Джордан Пийл от 2017 г., като го поставиха начело на списък от 101 филма. Романтичната драма на Джим Кери и Кейт Уинслет "Блясъкът на чистия ум" зае второто място, а третото и четвъртото място се заемат от историята за създаването на Facebook "Социалната мрежа" и корейския трилър "Паразит".

Филмите на надеждата през 2021 г.

"Дюн"



Гигантски червеи и междупланетни битки разтърсиха филмовия фестивал във Венеция, когато "Дюн", един от най-очакваните блокбастъри от години, най-накрая получи своята световна премиера. Той доведе кавалкада от актьори от A-отбора на Холивуд на бляскавия остров Лидо във Венеция, заедно с фенове, окупиращи брега за пристигането на Тимъти Шаламе, Зендая, Оскар Айзък, Джош Бролин и Хавиер Бардем.

Базиран на забележителната научнофантастична литературна класика за воюващи кланове, които се борят за контрол над пустинна планета, филмът може да се похвали с бюджет от 165 милиона долара и е на обожавания от критиката канадски режисьор Дени Вилньов.

С излизането си със забавяне от една година поради пандемията, очакванията сред феновете станаха трескави. Филмът спечели 41 милиона долара през първия си уикенд.

Дени разкри, че смята да снима и продължение през 2022 г. От филмовото студио Warner Bros (T.N) пък заявиха, че премиерата на "Дюн 2" ще е през октомври 2023 г.

"Смъртта може да почака"

Феновете на Джеймс Бонд във Великобритания се стекоха по кината, когато новият филм за агент 007 най-накрая излезе на големи екрани, 18 месеца по-късно от планираното, но с множество положителни отзиви.

Последният супершпионски блокбастър спечели широко признание на критиката.

"По -добър е от добър. Великолепен е", каза кинокритикът на вестник "Таймс" Кевин Махер, като му даде максимума от пет звезди.

„Смъртта може да почака“ натрупа между 4,5 и 5 милиона паунда в първия си ден в кината във Великобритания и Ирландия, според продуцентите. Печалбите в първия ден на излъчването са с 13% по-високи от тези на „Спектър“ (2015), съобщи Universal Pictures. „Това е и най-мащабното британско филмово издание на всички времена“, добавят те.

Филмът отбеляза две страхотни постижения. Първо - филмът, режисиран от Фукунага с участието на Даниел Крейг, задмина 558-те милиона долара на "Бързи и яростни 9" в световен мащаб и се превърна в най-касовият холивудски филм в ерата на пандемията. Второ - филмът спечели над 700 милиона долара в световния боксофис.

"Венъм"

Продължението на "Венъм" постави рекорд в боксофиса в ерата на пандемия през първия уикенд. "Венъм 2" с оригинално заглавие „Venom: Let There Be Carnage“ доказва господството на филмите за супергерои и антигерои, като поглъща конкуренцията с печалба от 90,1 милиона долара във вътрешния боксофис.



„Ловци на духове: Наследство“

Изглежда, че доходоносният бизнес с улавяне на призраци все още привлича публика дори след близо 40 години.

„Ловци на духове: Наследство“ на Sony Pictures, последният опит за възраждане на касовата поредица, привлече значителна публика в кината, надхвърляйки очакванията. Филмът спечели 44 милиона долара през първия уикенд, измествайки "Вечните“ от върха на американския бокс офис. Четвъртата част от призрачната сага се очакваше да събере от 30 до 35 милиона долара през първия си уикенд, който беше отложен повече от година заради пандемията от коронавирус.

„Спайдърмен: Няма път към дома“

Последното филмово приключение на Спайдърмен – „Спайдърмен: Няма път към дома“, получи възторжени отзиви от филмови критици.

Том Холанд се появява за трети път като супергероя в новата част от сагата на Марвел, продуцирана от филмовите студия „Sony Corp.“ и „Walt Disney Co“.

„Няма път към дома“ получи висока 98% положителна оценка от 65-те рецензии, събрани от уебсайта Roten Tomato. Този уебсайт, известен като обобщена информация, измерва дела на положителните отзиви за всички филми.

Продължението на Спайдърмен влезе в първите пет старта през първия уикенд, като спечели повече от четвърт милиард долара. Окончателната цифра е 260 милиона долара. Това е вторият резултат за всички времена.

"Бързи и яростни 9"

"Бързи и яростни 9" съживи продажбите на билети в американските киносалони, като спечели 70 милиона долара през първия уикенд. Това е най-голямото постижение в САЩ от „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“ през 2019 година.

Филмът, с участието на Вин Дизел и Джон Сена, е най-успешният във филмовата индустрия през последните 18 месеца, спечелвайки над 404 милиона долара по целия свят.

Деветата част на една от най-успешните филмови саги - „Бързи и яростни 9“ беше отлагана няколко пъти в САЩ и Сингапур. Въпреки дългото чакане, най-новият филм, в който има много екшън, бързи коли, интересни сюжетни линии и улични състезания, успя да върне феновете в кината.

„Матрицата: Възкресения“

Филмът идва 18 години след „Матрицата: Революции“, филм, който за известно време беше последната глава в историята на Нео и неговата борба срещу изкуствения интелект и интелигентните машини.

"Матрицата: Възкресения" излезе по кината на 22 декември 2021 г.

Сюжетът на филма изобилства от сцени и събития, свързани с оригиналната трилогия. "Матрицата: Възкресения" се заиграва отново с възприятието на реалността. Нео посещава терапевт и му разказва за сънищата си, той го смята за „луд“, Тринити не го познава…

"Матрицата: Възкресения" е режисирана от Лана Уашовски и е по сценарий на Дейвид Мичъл, Александър Хемон и Лана Уашовски.

„Игра на калмари“

„Squid Game“, или както вече е известен на българската публика „Игра на калмари“, официално стана най-гледаният сериал на Нетфликс за всички времена. Според данните за октомври, стрийминг услугата обяви, че е счупил всички рекорди по гледаемост и като цяло се е превърнал в най-гледаното им съдържание в историята. „Първият сезон на „Squid Game“ е бил с 1,6 милиарда часа гледане през първите 28 дни от излизането и е прекарал девет седмици в списъка на Нетфликс с 10-те най-добри сериала.

Камера работи: Екшън!

Въпреки че пандемията саботира много от планираните снимки за бъдещи продукции, камерите все пак не спряха.

В ново интервю изпълнителният директор на Марвел Виктория Алонсо потвърди, че Marvel Studios има около 31 проекта, които в момента се разработват. Това означава, че те ще удвоят производството си за последните 13 години.

„Disney“ планира да похарчи около 33 милиарда долара за нови филми и сериали за своите стрийминг услуги Disney Plus, Hulu и ESPN Plus, през фискалната 2022 г., според годишния доклад на компанията.

Нетфликс, който има приблизително 214 милиона абоната в света в сравнение със 118 милиона абонати на „Дисни Плюс“, планира да задели 17 милиарда долара през 2022 г.

Британският актьор Том Холанд разкри, че ще изиграе легендарния Фред Астер в предстоящ биографичен филм за човека, който ще бъде запомнен с танците и песните с Джинджър Роджърс в няколко мюзикъла, като „Top Hat“ и „Swing Time“.

Режисьорът Адам Маккей пък събра звезден актьорски състав, за да отправи духовито предупреждение за изменението на климата в новия си филм "Don’t Look Up". Във филма на Нетфликс носителите на "Оскар" Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо играят двама астронавти, които предприемат медийна обиколка в опит да предупредят човечеството за приближаваща комета, която ще унищожи планетата.

Никълъс Кейдж взриви медиите със съобщението, че ще се превъплъти в ролята на Дракула в "Renfield“. 57-годишната холивудска звезда е избран за ролята на легендата на ужасите в предстоящата вампирска лента на Крис Маккей за Universal.

На хоризонта се задва и "Magic Mike 3" или както е известен по българските екрани „Професия: Стриптийзьор 3“ - третият от поредицата филми, които проследяват живота на няколко мъже стриптийзьори и собственици на малък бизнес, като Чанинг Тейтъм, който играе главния герой. Филмът ще бъде излъчен ексклузивно по "HBO Max", а премиерата му ще бъде през 2022 г.

На звездите от филмовата поредица "Хари Потър" - Даниел Радклиф, Ема Уотсън и Рупърт Гринт, както и на други актьори от оригиналния проект – беше предложено да участват в специален епизод, посветен на 20-годишнината от премиерата на първия филм. Проектът планира да пресъздаде някои от любимите моменти на феновете, например качването на борда на Хогуортс Експрес, с който се стига до магическото училище.

Мел Гибсън отново ще застане зад камерата, този път, за да режисира най-новата и вероятно последната част от екшън сагата „Смъртоносно оръжие“. След като участва в първите четири филма, холивудският ветеран ще поеме режисьорската палка за "Смъртоносно оръжие 5", 23 години след последната част от култовата поредица.

Британският режисьор Кристофър Нолан ще режисира филм за американския разработчик на първата атомна бомба Джулиъс Робърт Опенхаймер. Филмът ще разказва за периода на Втората световна война, когато американски учени са работили по ядрената програма на проекта „Манхатън“, създала първата атомна бомба. Главната роля във филма може да играе Килиан Мърфи, който многократно е участвал във филми на Нолан.

Режисьорката на "Малки жени" Грета Геруиг ще режисира филма "Барби". В интервю за "Вог" Марго Роби, която ще изиграе емблематичната блонди във филма, призна, че Райън Гослинг ще изиграе любимият на Барби, Кен.

През 2022 година се очаква премиерата на филм, базиран на „Игра на тронове“, който разказва за събитията, случили се 200 години преди основните събития от поредицата.

Amazon планира да пусне сериал „Властелинът на пръстените“ на 2 септември 2022 г. Очаква се поредицата да се състои общо от пет сезона. Сериалът ще се превърне в един от най -скъпите в историята. Действието се развива хиляди години преди събитията от романите на Толкин „Хобитът, или там и обратно“ и „Властелинът на пръстените“.

Снимките на предисторията на „Игрите на глада“, по романа на Сюзан Колинс „Балада за пойни птици и змии“, ще започнат през първата половина на 2022 г. Премиерата на лентата се очаква в края на 2023 г. или началото на 2024 г.

Носителят на "Оскар" Ридли Скот съобщи, че в момента се пише сценария за „Гладиатор 2“ и той ще застане отново на режисьорския стол. Въпреки че филмът беше номер 3 в боксофиса за цяла година и спечели 5 Оскара, включително за най-добър филм, екипът изпитва трудности да извади продължението си на бял свят повече от две десетилетия.

Русия направи още една крачка към нов рекорд в космоса, когато комисия от експерти по медицина и безопасност одобри план актриса и режисьор в началото на следващия месец да излетят, за да заснемат първия пълнометражен филм в космоса. Филмът, наречен „Предизвикателството“, разказва за жена-лекар, изпратена за кратко до Международната космическа станция, за да спаси живота на космонавт. Това се смята за руска победа над Меката на киното Холивуд. „Предизвикателството“ е първият игрален игрален филм, заснет в космоса.

Warner Bros. Pictures пусна трейлъра на новия филм за Батман, в който Робърт Патинсън се превъплъщава за първи път в ролята на супергероя. Видеото обрисува дистопична, мрачна картина. Филмът ще излезе на екран на 3 март.

Пати Дженкинс ще бъде режисьор на "Жената чудо 3", а Гал Гадот отново ще се завърне в ролята на войнствената амазонка.

Ема Стоун ще изиграе отново Круела де Вил в нов филм. 32-годишната актриса сключи договор с "Дисни", за да изобрази злодейката от „101 далматинци“ Круела де Вил в друг филм, след като пое ролята във филм, който беше пуснат по-рано тази година и пожъна огромен успех.

Петият филм от култовата поредица „Индиана Джоунс“ започна снимки 40 години след като Харисън Форд се прочу с ролята си на авантюристичния археолог в „Похитители на изчезналия кивот“. Дългоочакваното продължение на мегапопулярната филмова сага бе отложено заради пандемията от Covid-19. Във филма участват Харисън Форд, вече 78-годишен, като археолога Хенри Уолтън Индиана Джоунс, а също и Мадс Микелсен и Фийби Уолър-Бридж в поддържащи роли.

"Сексът и градът" се завърна на екрана 17 години след излъчването на последния му епизод. Озаглавен "And Just Like That ...", в рестартирането участват три от четирите оригинални главни героини в хитовото шоу на 90-те години - Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис в ролите на Кари, Миранда и Шарлът. Ким Катрал , която участва в ролята на Саманта в оригиналното шоу, не се завърна в рестартирания сериал. Смята се, че Ким не е била доволна от голямата разлика в хонорарите - Паркър е получавала доста повече от нея.

"Аватар 2" на Джеймс Камерън ще разкаже за живота на героите от първия филм - бившия землянин Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана), представителка на народа на'ви, който живее на отдалечена планета. Те ще станат семейна двойка и ще се заемат с отглеждането на децата си.

Третият филм от поредицата „Фантастични животни“ ще се казва „Тайните на Дъмбълдор“ и в него ще видим отново Еди Редмейн като магозоолога Нют Скамандър и Джъд Лоу като професор Албус Дъмбълдор, докато Мадс Микелсен ще замени Джони Деп като злодея Гелерт Гринделвалд. Продължението трябва да излезе по кината на 15 април 2022 г.

Истории с продължение

Множество болезнени теми в Холивуд очакват своето разрешение и ще продължат да бъдат водещи през 2022 година.

Сред наболелите за неравностойното заплащане на жените в Холивуд и дискриминацията по отношение на възрастта (получила отзвук в скорошен апел на Никол Кидман за реакция на липсата на роли заради напреднала възраст), сред открояващите се проблеми продължава да бъде сексуалният тормоз, за който Кира Найтли заяви, че е толкова голям проблем, че „буквално" не познава нито една жена, която да не е станала поне веднъж в живота си негова жертва.

Сред новите уличени като насилници актьори са и френският актьор Жерар Депардийо - обвинен в изнасилване, извършено през 2018 г. срещу 20-годишна актриса, както и 42-годишният Джеймс Франко - обвинен в сексуален тормоз не само на жени, но и на деца, пет ученички от актьорската му школа, в замяна на роли.

Тази история с продължение реферира с т. н. от Джони Деп "културата на отхвърляне“, която той сравни със замърсен въздух, и заяви, че се страхува, че „никой не е в безопасност“.

Звездата от "Карибски пирати" визира набиращото все повече скорост явление на развенчаване на славата на известни личности посредством недоказани обвинения в сексуални злоупотреби, тормоз и различни видове насилие.

Деп беше "отхвърлен" от много медии, а Warner Bros. го помоли да се оттегли от филма "Фантастични животни", след като миналата година загуби съдебното дело за клевета срещу вестник "Сън". Вестникът го описа като "мъж, който бие жени" след публичен спор между Деп и бившата му съпруга Амбър Хърд. Актьорът заяви, че общественото мнение се е обърнало срещу него в светлината на съдебния процес.

"Това може да се разглежда като събитие в историята, което продължава безпрецедентно дълго, тази култура на отхвърляне, това бързо осъждане, неосновано на нищо, всъщност то е като замърсен въздух", каза Деп. "Сега е извън контрол и мога да ви предупредя, че никой не е в безопасност. За съжаление в един момент започва да се мисли, че това е нормално. Или че наистина е така. Но то не е".

След това Деп призова обществеността да „застане“ срещу тази култура, защото „някой, когото обичате“ може да се сблъска с лудостта на „културата на отхвърляне“.