Почина Мери Мара позната от "Спешно отделение"

При трагичен инцидент загина Мери Мара. Актрисата е известна с ролите си в сериали като "Декстър", "Спешно отделение" и "Рей Донован", предава Асошиейтед прес.

Тялото на 61-годишната Мара е идентифицирано от полицията в Ню Йорк, открито е в река Сейнт Лорънс, близо до Кейп Винсънт в северната част на Ню Йорк.

Все още не е обявена официалната причина за смъртта. Предполага се, че е загинала при неясни обстоятелства, защото нямало следи от насилие.

ER Actress Mary Mara Dead at 61 After Apparent Drowning in NY River: 'Everyone Loved Her' https://t.co/X2JAnODtIo