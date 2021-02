Могат ли баровете да са безопасни по време на пандемия?

Възможно ли, чрез спазване на мерките, баровете да бъдат безопасни по време на пандемия? Един експеримент, проведен в Шотландия миналото лято, се опита да вдъхне оптимизъм на собствениците на нощни заведения. Но се провали.

Въпреки насоките на правителството и усилията на собствениците на барове да прилагат мерки за безопасност, клиентите и служителите не успяват да се придържат към дори към най-простите мерки, които имат за цел предотвратяване на разпространението на вируса. Особено когато клиентите са в нетрезво състояние, установява изследването, публикувано в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

С разхлабването на мерките се очаква да отворят и заведенията, които трябва да спазват определени мерки, за да се ограничи предаването на вируса, а клиентите да са в безопасност. Но шотландските изследователи откриват, че това може и да не е толкова лесно.

След първия локдаун в Обединеното кралство, баровете в Шотландия имаха право да отворят отново през юли, спазвайки определени насоки, включително различните групи от клиенти да бъдат на поне един метър. Всички трябваше да са седнали, а персоналът трябваше да носи предпазни маски за лице.

Ниам Фицджералд, професор от университета в Стърлинг, Шотландия, и колегите му посещават 29 бара, за да видят как тези мерки за безопасност работят в реалността. "По същество искахме да разберем какви са рисковете и колко успешни са нашите барове и кръчми при контролирането на тези рискове?", казва тя пред CNN.

Мерките за безопасност отпадат

Екипът установява, че персоналът не носи постоянно предпазните маски, като някои ги свалят, за да говорят с клиентите си.

Докато повечето съоръжения успяха да преструктурират оформлението си, за да осигурят разстоянието от 1 метър между масите, много от тях все още имат проблеми с пренаселеността.

"За тях беше много трудно да премахнат напълно онова, което наричаме "точки за притискане ", така че в повечето заведения имаше тесни зони, или на входовете, или в коридорите или в тоалетните, където беше трудно клиентите да избегнат да са близо един до друг", обяснява Фицджералд.

Един от баровете бе оградил плота с черно-жълта лента и предупреждение за спазване на дистанция, но клиените все пак се тълпят около него. "Нито един от тях не забеляза, че лентата е там", пишат изследователите.

Голяма част от риска, който екипът наблюдава, е когато клиентите пият. Изследователите отбелязват, че консумацията на алкохол може да повлияе на слуха, зрението и преценката на човека, което затруднява физически спазването на мерките за безопасност. Той може също така да намали задръжките, което води до това хората да не ги е грижа за спазването на мерките.

Екипът вижда хора, които скачат от маса на маса, докосват се, пеят или крещят. А някои клиенти намерат нови приятели на неочаквани места.

"Две жени от различни групи ... се блъснаха една в друга пред тоалетната и започнаха да крещят, да се гушкат и да скачат заедно", пишат от екипа. "След това те влязоха в тоалетните и влязоха заедно в една кабина, след което бяха наблюдавани да мият ръцете си за около две секунди, когато си тръгваха, въпреки че навсякъде има знаци, препоръчващи 20-секундно измиване на ръцете."

Екипът описва силно интригуваща жена, която моли красив сервитьор да се снима с нея. Той се съгласява, след което тя го целува по бузата и му благодари.

Във всички случаи служителите не са успели да спрат подобно поведение, отбелязва Фицджералд. "Установихме, че дори и не се опитват."

В индустрия, където клиентът винаги е прав, на персонала може да е трудно да наложи закона, що се отнася до предпазните мерки за коронавирус. В интервюта със собственици на бизнеси, мнозина казват пред изследователите, че са свикнали да се справят опиянени хора.

"Докато видът на пиянство, при който се случват подобни видове поведение, е на етап, в който хората са прекалено приятелски настроени, те просто се забавляват - това не са видовете ситуации, в които персоналът би трябвало да се намеси по-рано. Но сега го има този нов на поведение, към което нито клиентите, нито персонала наистина са се приспособили", добавя тя.

Смекчаване на риска

Фицджералд вярва, че баровете могат да намалят нивото на риск, като комуникират ясно за очакванията и се опитват да създадат атмосфера на "самоподдържане" сред клиентите. Но това ще бъде трудно, тъй като че за разлика от магазините за хранителни стоки или магазините за търговия на дребно, баровете са по същество социални пространства, а мерките биха довели до по-малко клиенти.

Правителствата могат да помогнат за премахване на риска чрез прилагане на мерки за смекчаване, като вечерен час, отбелязва Фицджералд. След голямо огнище през август, свързано с повече от 20 бара и ресторанта в шотландския град Абърдийн, изследователите отбелязват, че Шотландия е затегнала своите насоки. Страната упълномощи събирането на информация за клиентите, както и наложи забрана на фоновата музика в заведенията, за да попречи на хората да викат или да се навеждат един към друг, за да се чуят.

Разбира се, няма начин да се премахне напълно риска.